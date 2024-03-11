У кого 8.3? Известна оценка Трубина за последний матч с голевой ошибкой
«Бенфика» победила «Эшторил» со счетом 3:1
10 марта состоялся матч 25-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» победила «Эшторил» (3:1).
Традиционно в стартовом составе «орлов» вышел вратарь Анатолий Трубин. Украинский страж ворот совершил в матче 4 сейвы и допустил ошибку, отбив перед собой мяч, что привело к голу. За свое выступление от статистического портала WhoScored Трубин получил оценку 6.9 баллов.
Главным героем матча был признан венгер «Бенфики» Тьягу Гувейя, который оформил гол и результативную передачу и получил от WhoScored самую высокую оценку – 8.3.
Оценки матча Бенфика – Эшторил от WhoScored
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