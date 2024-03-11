Названы даты жеребьевок для квалификации ЧЕ-2025 среди WU-17 и WU-19

УЕФА определил сроки жеребьевки квалификации Евро-2025 среди сборных WU-17 и WU-19. Формирование групп первого раунда отбора запланировано на 7 июня, второго, где будут непосредственно разыгрываться финальные путевки на Фарерские острова (WU-17) и в Польшу (WU-19), – на 6 декабря.

Весной две украинские сборные, девичья и молодежная женская, примут участие во втором раунде квалификации Евро-2024 и сразятся за путевки в Швецию и Литву соответственно.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Определено, что хозяевами мини-турнира будут Нидерланды, матчи квартета пройдут 14–20 марта.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 заняла первое место в своей группе В4 первого раунда и будет выступать в Лиге А. По итогам жеребьевки подопечные Наталии Игнатович попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией. Хозяином мини-турнира определили Чехию, поединки квартета пройдут 3–9 апреля.