Франция11 марта 2024, 04:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:31
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ВИДЕО. Монако выиграл у Страсбурга на выезде. Игровой тур Лиги 1
10 марта прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции
11 марта 2024, 04:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:31
34
0
10 марта прошли матчи 25-го тура французской Лиги 1.
Монако выиграл у Страсбурга на выезде (1:0) и занимает третье место (45 очков), позади ПСЖ (56) и Бреста (46).
Лига 1. 25-й тур, 10 марта
Гавр – Тулуза – 1:0
Гол: Опери, 60
Мец – Клермон – 1:0
Гол: Микаутадзе, 33 (пен)
Страсбург – Монако – 0:1
Гол: Бен Сегир, 72
Лилль – Ренн – 2:2
Голы: Дэвид, 84, 90+1 – Бла, 1, Калимуэндо, 20
Турнирная таблица
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Опери (Гавр).
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