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Чемпионат Франции
Гавр
10.03.2024 16:00 – FT 1 : 0
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
11 марта 2024, 04:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:31
34
0

ВИДЕО. Монако выиграл у Страсбурга на выезде. Игровой тур Лиги 1

10 марта прошли матчи 25-го тура чемпионата Франции

11 марта 2024, 04:35 | Обновлено 11 марта 2024, 05:31
34
0
ВИДЕО. Монако выиграл у Страсбурга на выезде. Игровой тур Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта прошли матчи 25-го тура французской Лиги 1.

Монако выиграл у Страсбурга на выезде (1:0) и занимает третье место (45 очков), позади ПСЖ (56) и Бреста (46).

Лига 1. 25-й тур, 10 марта

Гавр – Тулуза – 1:0

Гол: Опери, 60

Мец – Клермон – 1:0

Гол: Микаутадзе, 33 (пен)

Страсбург – Монако – 0:1

Гол: Бен Сегир, 72

Лилль – Ренн – 2:2

Голы: Дэвид, 84, 90+1 – Бла, 1, Калимуэндо, 20

Турнирная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Опери (Гавр).
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Источник Sport.ua
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