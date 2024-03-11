ВИДЕО. Монако выиграл у Страсбурга на выезде. Игровой тур Лиги 1

10 марта прошли матчи 25-го тура французской Лиги 1.

Монако выиграл у Страсбурга на выезде (1:0) и занимает третье место (45 очков), позади ПСЖ (56) и Бреста (46).

Лига 1. 25-й тур, 10 марта

Гавр – Тулуза – 1:0

Гол: Опери, 60

Мец – Клермон – 1:0

Гол: Микаутадзе, 33 (пен)

Страсбург – Монако – 0:1

Гол: Бен Сегир, 72

Лилль – Ренн – 2:2

Голы: Дэвид, 84, 90+1 – Бла, 1, Калимуэндо, 20

Турнирная таблица