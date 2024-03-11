Франция11 марта 2024, 00:59 | Обновлено 11 марта 2024, 01:36
26
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ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом
В матче 25-го тура французской Лиги 1 хозяева поля забили два мяча
11 марта 2024, 00:59 | Обновлено 11 марта 2024, 01:36
26
0
В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома обыграл «Нант» со счетом 2:0.
Дубль у провансальцев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. У него в активе 11 забитых мячей в турнире.
«Марсель» набрал 39 очков и занимает 7-е место. «Нант» имеет 25 очков и находится на 16-й позиции.
Лига 1. 25-й тур, 10 марта
Марсель – Нант – 2:0
Голы: Обамеянг, 17, 79
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
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