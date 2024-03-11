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Чемпионат Франции
Марсель
10.03.2024 21:45 – FT 2 : 0
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
11 марта 2024, 00:59 | Обновлено 11 марта 2024, 01:36
26
0

ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом

В матче 25-го тура французской Лиги 1 хозяева поля забили два мяча

11 марта 2024, 00:59 | Обновлено 11 марта 2024, 01:36
26
0
ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома обыграл «Нант» со счетом 2:0.

Дубль у провансальцев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. У него в активе 11 забитых мячей в турнире.

«Марсель» набрал 39 очков и занимает 7-е место. «Нант» имеет 25 очков и находится на 16-й позиции.

Лига 1. 25-й тур, 10 марта

Марсель – Нант – 2:0

Голы: Обамеянг, 17, 79

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Нант Пьер-Эмерик Обамеянг видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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