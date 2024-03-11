ВИДЕО. Дубль Обамеянга принес Марселю победу над Нантом

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома обыграл «Нант» со счетом 2:0.

Дубль у провансальцев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг. У него в активе 11 забитых мячей в турнире.

«Марсель» набрал 39 очков и занимает 7-е место. «Нант» имеет 25 очков и находится на 16-й позиции.

Лига 1. 25-й тур, 10 марта

Марсель – Нант – 2:0

Голы: Обамеянг, 17, 79

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