Обе команды вдесятером. Бетис проиграл Вильяррреалу в голевой перестрелке
На 70-й минуте были удалены Альберто Морено и Чими Авила
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Бетис» (3:2).
У гостей отличились Александр Серлот и Алехандро Баэна, плюс автогол забил защитник хозяев Сократис Папастатопулос.
У «Бетиса» голы забили Гвидо Родригес и Виллиан Жозе.
Интересно, что обе команды заканчивали матч вдесятером. На 70-й минуте по красной карточке получили форвард «Бетиса» Чими Авила (за симуляцию) и защитник «Вильярреала» Альберто Морено (за удар соперника головой).
«Бетис» занимает 7-е место (42 очка), а «Вильярреал» идет на 11-й позиции (35 пунктов).
Ла Лига. 28-й тур, 10 марта
Бетис – Вильярреал – 2:3
Голы: Родригес, 30, Виллиан Жозе, 45+2 – Баэна, 40, Папастатопулос, 48 (автогол), Серлот, 67
Удаления: Чими Авила, 70 – Альберто Морено, 70.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч должен пройти 12 марта
Команды забили по голу друг другу в очень ярком центральном матче тура