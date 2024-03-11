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Чемпионат Испании
Бетис
10.03.2024 22:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
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Испания
11 марта 2024, 00:17 | Обновлено 11 марта 2024, 01:32
77
0

Обе команды вдесятером. Бетис проиграл Вильяррреалу в голевой перестрелке

На 70-й минуте были удалены Альберто Морено и Чими Авила

11 марта 2024, 00:17 | Обновлено 11 марта 2024, 01:32
77
0
Обе команды вдесятером. Бетис проиграл Вильяррреалу в голевой перестрелке
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Бетис» (3:2).

У гостей отличились Александр Серлот и Алехандро Баэна, плюс автогол забил защитник хозяев Сократис Папастатопулос.

У «Бетиса» голы забили Гвидо Родригес и Виллиан Жозе.

Интересно, что обе команды заканчивали матч вдесятером. На 70-й минуте по красной карточке получили форвард «Бетиса» Чими Авила (за симуляцию) и защитник «Вильярреала» Альберто Морено (за удар соперника головой).

«Бетис» занимает 7-е место (42 очка), а «Вильярреал» идет на 11-й позиции (35 пунктов).

Ла Лига. 28-й тур, 10 марта

Бетис – Вильярреал – 2:3

Голы: Родригес, 30, Виллиан Жозе, 45+2 – Баэна, 40, Папастатопулос, 48 (автогол), Серлот, 67

Удаления: Чими Авила, 70 – Альберто Морено, 70.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

70’
Луис Авила (Бетис) получает красную карточку.
70’
Альберто Морено (Вильярреал) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Вильярреал).
48’
ГОЛ ! Автогол забил Сократис Папастатопулос (Бетис).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Вильярреал).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Бетис).
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Источник Sport.ua
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