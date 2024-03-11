Обе команды вдесятером. Бетис проиграл Вильяррреалу в голевой перестрелке

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Бетис» (3:2).

У гостей отличились Александр Серлот и Алехандро Баэна, плюс автогол забил защитник хозяев Сократис Папастатопулос.

У «Бетиса» голы забили Гвидо Родригес и Виллиан Жозе.

Интересно, что обе команды заканчивали матч вдесятером. На 70-й минуте по красной карточке получили форвард «Бетиса» Чими Авила (за симуляцию) и защитник «Вильярреала» Альберто Морено (за удар соперника головой).

«Бетис» занимает 7-е место (42 очка), а «Вильярреал» идет на 11-й позиции (35 пунктов).

Ла Лига. 28-й тур, 10 марта

Бетис – Вильярреал – 2:3

Голы: Родригес, 30, Виллиан Жозе, 45+2 – Баэна, 40, Папастатопулос, 48 (автогол), Серлот, 67

Удаления: Чими Авила, 70 – Альберто Морено, 70.

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