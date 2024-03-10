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Чемпионат Италии
Фиорентина
10.03.2024 21:45 – FT 2 : 2
Рома
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Италия
10 марта 2024, 23:59 | Обновлено 11 марта 2024, 00:05
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Фиорентина и Рома устроили веселый матч. Волки спаслись на 90+5 минуте

На 80-й минуте хавбек хозяев Кристиано Бираги не реализовал пенальти

10 марта 2024, 23:59 | Обновлено 11 марта 2024, 00:05
65
0
Фиорентина и Рома устроили веселый матч. Волки спаслись на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» и «Рома» сыграли в боевую ничью (2:2).

На 18-й минуте хозяев вывел вперед Лука Раньери. После перерыва хавбек гостей Уссем Ауар сравнял счет.

На 69-й минуте полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора сделал счет 2:1. А на 80-й минуте хавбек хозяев Кристиано Бираги упустил отличный шанс, не реализовав пенальти.

Хозяева поля за это поплатились. На 90+5-й минуте хавбе «Ромы» Диего Льоренте спас римлян от поражения.

«Рома» входит в топ-5 (48 очков). «Фиорентина» идет 8-й (43 очка).

Серия А. 28-й тур, 10 марта

Фиорентина – Рома – 2:2

Голы: Раньери, 18, Мандрагора, 69 – Ауар, 58, Льоренте, 90+5

Турнирная таблица

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Фиорентина - Рома Фиорентина Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Уссем Ауар Роландо Мандрагора Кристиано Бираги пенальти Диего Льоренте
Источник Sport.ua
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