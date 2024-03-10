Лунин прокомментировал десятый сухой матч в этом сезоне за Реал

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Для него это десятая подряд игра в основе за «Реал».

Лунин коротко прокомментировал матч против «Сельты» в своих социальных сетях:

«Благодарю болельщиков за поддержку! +3 очка на домашнем стадионе», – написал Лунин в инстаграме.

В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.