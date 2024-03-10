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Испания
10 марта 2024, 23:50 | Обновлено 10 марта 2024, 23:52
562
0

Лунин прокомментировал десятый сухой матч в этом сезоне за Реал

Украинский вратарь отыграл на ноль в матче против «Сельты»

10 марта 2024, 23:50 | Обновлено 10 марта 2024, 23:52
562
0
Лунин прокомментировал десятый сухой матч в этом сезоне за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут. Для него это десятая подряд игра в основе за «Реал».

Лунин коротко прокомментировал матч против «Сельты» в своих социальных сетях:

«Благодарю болельщиков за поддержку! +3 очка на домашнем стадионе», – написал Лунин в инстаграме.

В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Сельта
Источник Instagram
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