Ордец впервые забил за Бохум. Байер обыграл Вольфсбург и упрочил лидерство
Вечером 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии
Вечером 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии.
Первый для себя гол за «Бохум» в матче против «Фрайбурга» (1:2) забил защитник Иван Ордец, которого вообще не волнует судьба его родины.
Байер уверенно обыграл Вольфсбург (2:0) и упрочил лидерство (67 очков против 57 баллов у Баварии).
Бундеслига. 25-й тур, 10 марта
Бохум – Фрайбург – 1:2
Голы: Ордец, 62 – Эггештайн, 36, Грегорич, 53
Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Кох, 32, Дина, 50, Гетце, 64 – Брукс, 6
Байер Леверкузен – Вольфсбург – 2:0
Голы: Телла, 37, Вирц, 86
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