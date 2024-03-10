Ордец впервые забил за Бохум. Байер обыграл Вольфсбург и упрочил лидерство

Вечером 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии.

Первый для себя гол за «Бохум» в матче против «Фрайбурга» (1:2) забил защитник Иван Ордец, которого вообще не волнует судьба его родины.

Байер уверенно обыграл Вольфсбург (2:0) и упрочил лидерство (67 очков против 57 баллов у Баварии).

Бундеслига. 25-й тур, 10 марта

Бохум – Фрайбург – 1:2

Голы: Ордец, 62 – Эггештайн, 36, Грегорич, 53

Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Кох, 32, Дина, 50, Гетце, 64 – Брукс, 6

Байер Леверкузен – Вольфсбург – 2:0

Голы: Телла, 37, Вирц, 86

Турнирная таблица