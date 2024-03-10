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10.03.2024 18:30 – FT 3 : 1
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Германия
10 марта 2024, 23:19 | Обновлено 10 марта 2024, 23:31
289
0

Ордец впервые забил за Бохум. Байер обыграл Вольфсбург и упрочил лидерство

Вечером 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии

10 марта 2024, 23:19 | Обновлено 10 марта 2024, 23:31
289
0
Ордец впервые забил за Бохум. Байер обыграл Вольфсбург и упрочил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер – Вольфсбург

Вечером 10 марта состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии.

Первый для себя гол за «Бохум» в матче против «Фрайбурга» (1:2) забил защитник Иван Ордец, которого вообще не волнует судьба его родины.

Байер уверенно обыграл Вольфсбург (2:0) и упрочил лидерство (67 очков против 57 баллов у Баварии).

Бундеслига. 25-й тур, 10 марта

Бохум – Фрайбург – 1:2

Голы: Ордец, 62 – Эггештайн, 36, Грегорич, 53

Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Кох, 32, Дина, 50, Гетце, 64 – Брукс, 6

Байер Леверкузен – Вольфсбург – 2:0

Голы: Телла, 37, Вирц, 86

Турнирная таблица

События матча

78’
Озан Кабак (Хоффенхайм) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Жуниор Эбимбе (Айнтрахт Ф).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Кох (Айнтрахт Ф).
22’
Джон Брукс (Хоффенхайм) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Брукс (Хоффенхайм).
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Источник Sport.ua
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