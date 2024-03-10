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Чемпионат Испании
Алавес
10.03.2024 15:00 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2024, 22:53 | Обновлено 10 марта 2024, 23:03
76
0

ВИДЕО. Атлетик взял три очка у Лас-Пальмаса, Алавес выиграл дома у Райо

10 марта проходят матчи 28-го тура чемпионата Испании

10 марта 2024, 22:53 | Обновлено 10 марта 2024, 23:03
76
0
ВИДЕО. Атлетик взял три очка у Лас-Пальмаса, Алавес выиграл дома у Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта проходят матчи 28-го тура чемпионата Испании.

Атлетик Бильбао взял три очка у Лас-Пальмаса (2:0).

Алавес выиграл дома у Райо Вальекано (1:0)

Ла Лига. 28-й тур, 10 марта

Алавес – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Горосабель, 44

Лас-Пальмас – Атлетик Бильбао – 0:2

Голы: Гурусета, 31, Коко, 65 (автогол)

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Андони Эспиноса (Алавес).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Лас-Пальмас Алавес Райо Вальекано видео голов и обзор Горка Гурусета
Источник Sport.ua
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