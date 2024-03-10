10.03.2024 15:00 – FT 1 : 0
Испания10 марта 2024, 22:53 | Обновлено 10 марта 2024, 23:03
76
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ВИДЕО. Атлетик взял три очка у Лас-Пальмаса, Алавес выиграл дома у Райо
10 марта проходят матчи 28-го тура чемпионата Испании
10 марта 2024, 22:53 | Обновлено 10 марта 2024, 23:03
76
0
10 марта проходят матчи 28-го тура чемпионата Испании.
Атлетик Бильбао взял три очка у Лас-Пальмаса (2:0).
Алавес выиграл дома у Райо Вальекано (1:0)
Ла Лига. 28-й тур, 10 марта
Алавес – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Горосабель, 44
Лас-Пальмас – Атлетик Бильбао – 0:2
Голы: Гурусета, 31, Коко, 65 (автогол)
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Андони Эспиноса (Алавес).
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