СМИ назвали условие, при котором Жирона попытается купить Артема Бондаренко

23-летний атакующий центральный полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко находится в фокусе внимания сенсации нынешнего розыгрыша испанской Ла Лиги – «Жироны».

Впрочем, у каталонского клуба есть четкое понимание, в каком случае он будет предпринимать конкретные попытки подписать украинского хавбека.

Сообщается, что купить Бондаренко «Жирона» будет пытаться, если летом ее ряды покинет 25-летний хавбек Иван Мартин, пользующийся спросом на рынке. В настоящий момент ключевым претендентом на этого игрока называется «Атлетик».

В «Жироне» полагают, что если уйдет Мартин, то Бондаренко, обладающий интересным игровым стилем, сможет заменить испанца, на счету которого 27 матчей, 4 гола и 2 ассиста в Ла Лиге-2023/24.

Ранее СМИ сообщали, что помимо Бондаренко «Жирона» присматривается также к Георгию Судакову, однако осуществить его трансфер испанцам будет куда проблематичнее из-за конкуренции со стороны топ-клубов Европы.