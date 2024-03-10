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  4. СМИ назвали условие, при котором Жирона попытается купить Артема Бондаренко
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 22:38 |
210
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СМИ назвали условие, при котором Жирона попытается купить Артема Бондаренко

Хавбек «Шахтера» находится в фокусе внимания испанского клуба

10 марта 2024, 22:38 |
210
0
СМИ назвали условие, при котором Жирона попытается купить Артема Бондаренко
shakhtar.com. Артем Бондаренко

23-летний атакующий центральный полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко находится в фокусе внимания сенсации нынешнего розыгрыша испанской Ла Лиги – «Жироны».

Впрочем, у каталонского клуба есть четкое понимание, в каком случае он будет предпринимать конкретные попытки подписать украинского хавбека.

Сообщается, что купить Бондаренко «Жирона» будет пытаться, если летом ее ряды покинет 25-летний хавбек Иван Мартин, пользующийся спросом на рынке. В настоящий момент ключевым претендентом на этого игрока называется «Атлетик».

В «Жироне» полагают, что если уйдет Мартин, то Бондаренко, обладающий интересным игровым стилем, сможет заменить испанца, на счету которого 27 матчей, 4 гола и 2 ассиста в Ла Лиге-2023/24.

Ранее СМИ сообщали, что помимо Бондаренко «Жирона» присматривается также к Георгию Судакову, однако осуществить его трансфер испанцам будет куда проблематичнее из-за конкуренции со стороны топ-клубов Европы.

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Источник El Gol Digital
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