У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за матч Реала против Сельты
Мадридский клуб обыграл соперника со счетом 4:0, Андрей вышел в старте команды
10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов.
За матч Лунин 32 раза коснулся мяча, отдал 23 точных передачи из 27, сделал 1 сейв, 1 раз вынес мяч и выиграл 1 единоборство.
Лучшим игроком поединка был признан Лука Модрич (9.3).
Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Сельта – 4:0
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