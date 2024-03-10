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  4. У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за матч Реала против Сельты
Испания
10 марта 2024, 22:31 |
721
0

У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за матч Реала против Сельты

Мадридский клуб обыграл соперника со счетом 4:0, Андрей вышел в старте команды

10 марта 2024, 22:31 |
721
0
У кого 9.3? Стала известна оценка Лунина за матч Реала против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Сельта». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.2 баллов.

За матч Лунин 32 раза коснулся мяча, отдал 23 точных передачи из 27, сделал 1 сейв, 1 раз вынес мяч и выиграл 1 единоборство.

Лучшим игроком поединка был признан Лука Модрич (9.3).

Оценки WhoScored за матч Реал Мадрид – Сельта – 4:0

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Андрей Лунин Реал Мадрид Сельта Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored оценки Лука Модрич
Источник Sport.ua
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