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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 21:23 | Обновлено 10 марта 2024, 21:34
617
0

Названы лучший игрок и тренер 20-го тура Украинской Премьер-лиги

Лучшими стали хавбек «Шахтера» Кевин и коуч «Александрии» Руслан Ротань

10 марта 2024, 21:23 | Обновлено 10 марта 2024, 21:34
617
0
Названы лучший игрок и тренер 20-го тура Украинской Премьер-лиги
ФК Шахтер Донецк. Кевин

Бразильский полузащитник «Шахтера» Кевин и главный тренер «Александрии» Руслан Ротань названы лучшими в 20-м туре УПЛ.

На первом этапе УПЛ опросили спортивных журналистов и партнеров, а на втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-лиги голосовали болельщики.

Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование были вынесены номинанты, среди которых зрители выбирали своих фаворитов 20-го тура.

Полузащитник «Шахтера» Кевин набрал 58% голосов в Instagram и 41% в Google Form.

Наставник «Александрии» Руслан Ротань удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 32% в Google Form.

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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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