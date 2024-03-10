Названы лучший игрок и тренер 20-го тура Украинской Премьер-лиги
Лучшими стали хавбек «Шахтера» Кевин и коуч «Александрии» Руслан Ротань
Бразильский полузащитник «Шахтера» Кевин и главный тренер «Александрии» Руслан Ротань названы лучшими в 20-м туре УПЛ.
На первом этапе УПЛ опросили спортивных журналистов и партнеров, а на втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-лиги голосовали болельщики.
Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование были вынесены номинанты, среди которых зрители выбирали своих фаворитов 20-го тура.
Полузащитник «Шахтера» Кевин набрал 58% голосов в Instagram и 41% в Google Form.
Наставник «Александрии» Руслан Ротань удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 32% в Google Form.
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