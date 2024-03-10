Кевин и Ротань – в номинации на лучшего игрока и тренера 20 тура УПЛ
Проголосовать можно до 21:00 10 марта
Украинская Премьер-лига объявила о старте голосования за победителя в номинациях «Лучший игрок 20 тура» и «Лучший тренер 20 тура».
Среди игроков кандидатами на звание лучшего являются Марко Мрвальевич («Верес»), Дмитрий Ледвий («Рух»), Дмитрий Кузык («Кривбасс») и Кевин («Шахтер»).
На награду лучшему тренеру претендуют Олег Шандрук («Верес»), тренер луганской «Зари» Юрий Коваль и наставники «Александрии» и «Руха» соответственно Руслан Ротань и Виталий Пономарев.
Проголосовать можно по ссылке.
Напомним, лучшими в 19 туре стали представители «Шахтера» – Дмитрий Крыськив и Марино Пушич.
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