Кевин и Ротань – в номинации на лучшего игрока и тренера 20 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила о старте голосования за победителя в номинациях «Лучший игрок 20 тура» и «Лучший тренер 20 тура».

Среди игроков кандидатами на звание лучшего являются Марко Мрвальевич («Верес»), Дмитрий Ледвий («Рух»), Дмитрий Кузык («Кривбасс») и Кевин («Шахтер»).

На награду лучшему тренеру претендуют Олег Шандрук («Верес»), тренер луганской «Зари» Юрий Коваль и наставники «Александрии» и «Руха» соответственно Руслан Ротань и Виталий Пономарев.

Проголосовать можно по ссылке.

Напомним, лучшими в 19 туре стали представители «Шахтера» – Дмитрий Крыськив и Марино Пушич.