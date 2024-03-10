Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин и Ротань – в номинации на лучшего игрока и тренера 20 тура УПЛ
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 02:20 | Обновлено 10 марта 2024, 02:47
4
0

Кевин и Ротань – в номинации на лучшего игрока и тренера 20 тура УПЛ

Проголосовать можно до 21:00 10 марта

10 марта 2024, 02:20 | Обновлено 10 марта 2024, 02:47
4
0
Кевин и Ротань – в номинации на лучшего игрока и тренера 20 тура УПЛ
ФК Александрия. Руслан Ротань

Украинская Премьер-лига объявила о старте голосования за победителя в номинациях «Лучший игрок 20 тура» и «Лучший тренер 20 тура».

Среди игроков кандидатами на звание лучшего являются Марко Мрвальевич («Верес»), Дмитрий Ледвий («Рух»), Дмитрий Кузык («Кривбасс») и Кевин («Шахтер»).

На награду лучшему тренеру претендуют Олег Шандрук («Верес»), тренер луганской «Зари» Юрий Коваль и наставники «Александрии» и «Руха» соответственно Руслан Ротань и Виталий Пономарев.

Проголосовать можно по ссылке.

Напомним, лучшими в 19 туре стали представители «Шахтера» – Дмитрий Крыськив и Марино Пушич.

По теме:
Олег ЛЫСАК: «Сердце и мысли Долганского точно с Ворсклой»
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
Кевин Руслан Ротань Марко Мрвальевич Денис Кузык Олег Шандрук Юрий Коваль Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
Бокс | 09 марта 2024, 05:55 0
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя

Британский боксер в Эр-Рияде нокаутировал соперника во втором раунде

Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча
Футбол | 10 марта 2024, 00:11 1
Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча
Жирона – Осасуна – 2:0. Ассист и травма Цыганкова. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 28-го тура Ла Лиги

Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Бокс | 09.03.2024, 04:52
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Бокс | 09.03.2024, 18:47
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Догнали Шахтер. Кривбасс дома минимально одолел Оболонь
Футбол | 09.03.2024, 20:26
Догнали Шахтер. Кривбасс дома минимально одолел Оболонь
Догнали Шахтер. Кривбасс дома минимально одолел Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
09.03.2024, 11:15 9
Футбол
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
09.03.2024, 02:05 17
Бокс
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
09.03.2024, 02:37 45
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места
Таблица коэффициентов УЕФА. В новый сезон Украина войдет аж с 21-го места
08.03.2024, 11:00 68
Футбол
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
09.03.2024, 06:58 18
Футбол
Список Реброва: вопросов практически нет
Список Реброва: вопросов практически нет
09.03.2024, 06:05 13
Футбол
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
09.03.2024, 09:28 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем