Дуэт из Шахтера. Определен лучший игрок и тренер тура в УПЛ
Индивидуальные награды получили Дмитрий Крыськив и Марино Пушич
Определились лучший тренер и игрок 19-го тура Украинской премьер-лиги.
Лучшим игроком был признан полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который своими действиями помог «горнякам» обыграть «Кривбасс» со счетом 5:2. Крыськив в этой игре оформил дубль. Дмитрий набрал 49% голосов в Instagram и 51% в Google Form.
Признание лучшего наставника получил главный тренер того же донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Благодаря убедительной победе над «Кривбассом» его команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Тренер «горняков» удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form, что в итоге принесло ему победу в опросе.
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