Дуэт из Шахтера. Определен лучший игрок и тренер тура в УПЛ

Определились лучший тренер и игрок 19-го тура Украинской премьер-лиги.

Лучшим игроком был признан полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который своими действиями помог «горнякам» обыграть «Кривбасс» со счетом 5:2. Крыськив в этой игре оформил дубль. Дмитрий набрал 49% голосов в Instagram и 51% в Google Form.

Признание лучшего наставника получил главный тренер того же донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Благодаря убедительной победе над «Кривбассом» его команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Тренер «горняков» удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form, что в итоге принесло ему победу в опросе.