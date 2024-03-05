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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 17:44 |
495
10

Дуэт из Шахтера. Определен лучший игрок и тренер тура в УПЛ

Индивидуальные награды получили Дмитрий Крыськив и Марино Пушич

05 марта 2024, 17:44 |
495
10
Дуэт из Шахтера. Определен лучший игрок и тренер тура в УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Определились лучший тренер и игрок 19-го тура Украинской премьер-лиги.

Лучшим игроком был признан полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который своими действиями помог «горнякам» обыграть «Кривбасс» со счетом 5:2. Крыськив в этой игре оформил дубль. Дмитрий набрал 49% голосов в Instagram и 51% в Google Form.

Признание лучшего наставника получил главный тренер того же донецкого «Шахтера» Марино Пушич. Благодаря убедительной победе над «Кривбассом» его команда поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Тренер «горняков» удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 40% в Google Form, что в итоге принесло ему победу в опросе.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Дмитрий Крыськив Марино Пушич
Источник УПЛ
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Комментарии 10
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Pavel_i_CO
Справжні щури туру
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+3
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AleksDnipro
Я просто нагадаю, як на спорт.юа багато вболівальників переживали за здоров'я Криськіва, і я в тому числі. Це було минулого року. І буквально кілька днів тому він руйнує всю свою репутацію перед українськими вболівальниками крисячим вчинком. Ні, я звичайно розумію, що Шахтар — огидний клуб, який виростив таких стимулянтів як Срна, Степаненко та інших, сепарів як Ракицький, Гай, Мармазов, зрадників як Йовичевіч, Луческу і Ван Леувен. Але в мене все ж таки була надія, що там є певні футболісти, які не заразилися цією заразою — шахтарством. Криськів здавався порядною людиною, який має респект, я помилявся. Ну нехай тепер живе з цим.
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+1
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Xvalenok03
Похоже динамовские тролли и прочая шваль только на спорт.юа пасется.
Иначе результаты голосования были бы другие.
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-5
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Фанькин кот
Шахтёр лучший! Так и должно быть всегда!
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-6
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