Волошин вошел в топ-5 в рейтинге бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

Хавбек Динамо Назар Волошин поднялся в топ-5 списка бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пасс.

Среди топ-10 списка только Волошину удалось отличиться результативным действием в 20-м туре – голом в ворота Вереса (1:1).

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 9 голов и 6 ассистов (15 результативных действий).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на одно результативное действие меньше (7 голов + 7 ассистов).

Третьим в списке идет хавбек Дмитрий Крыськив из Шахтера (6 забитых мячей и 5 голевых передач).

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 9+6=15

2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14

3. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

3. Илья Квасница (Рух): 5+6=11

5. Александр Филиппов (Днепр-1): 7+2=9

5. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+2=9

5. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9

5. Назар Волошин (Динамо): 5+4=9

5. Александр Зубков (Шахтер): 4+5=9

10. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8

10. Юрий Климчук (Движение): 5+3=8

10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8

10. Эдуардо Герреро (Заря): 5+3=8

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (9 забитых мячей), опережая Буяльского, Филиппова, Кожушка и Штогрина (по 7).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24