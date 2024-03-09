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  4. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 23:59 |
704
5

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил

Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве

09 марта 2024, 23:59 |
704
5
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
ФК Шахтер Донецк

С 7 по 9 марта состоялся 20-й тур Украинской Премьер-лиги.

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В чемпионате Украины снова сменился лидер. Донецкий «Шахтер» переиграл «Колос» (4:1) и вышел на первую позицию (40 очков и две игры в запасе).

Криворожский «Кривбасс» сумел дома обыграть «Оболонь» (1:0) и идет на втором месте (также 40 баллов). «Днепр-1», который до этого тура был лидером, потерпел домашнее поражение от «Руха» (0:1) и с 38 очками находится на 3-й позиции.

Киевское «Динамо» в компенсированное время упустило победу в гостевой игре против «Вереса» Ровно (1:1). Столичная команда идет на 4-й позиции (35) и имеет три матча в резерве.

Житомирское «Полесье» потеряло место в топ-5 (33 пункта) после домашнего поражения от «Александрии» (1:2). «Рух», набравший столько же баллов после победы над «Днепром-1» (1:0), имеет лучшие дополнительные показатели

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины – в зоне вылета находятся «Верес» (13 баллов) и «Минай» (10). В зоне переходных матчей находятся «Металлист 1925» (16) и «Оболонь» (15).

🏆 Украинская Премьер-лига. 20-й тур

  • 🔹 07.03. 15:30. Заря – Минай – 2:0
  • 🔹 07.03. 18:00. Верес – Динамо Киев – 1:1
  • 🔹 08.03. 13:00. Днепр-1 – Рух – 0:1
  • 🔹 08.03. 15:30. Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1
  • 🔹 08.03. 18:00. Шахтер – Колос – 3:2
  • 🔹 09.03. 13:00. Черноморец – Ворскла – 0:1
  • 🔹 09.03. 15:30. Полесье – Александрия – 1:2
  • 🔹 09.03. 18:00. Кривбасс – Оболонь – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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OtsoCity
Хвойди суркисів, як справи? Все добре у вас, що знову всралися та злякалися?
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0
Remark
Дырявый клоны, погоняло ФК крыса -дырка для вашего крысиного клуба уже навечно закреплено. Сепарско-крысиный рассадник п ля дырявый , с такими же болелами.Вся правда в этом видео про ФК дырка-крыса который любит своё место https://youtu.be/Xiqg4PTjRK8?si=39BcoK5z3ZnXi7FU
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-1
Фанькин кот
Пусть на 4 месте и остаются. Хотя лучше на 5, в этом сезоне пока 5 место это квалифайны ЛК. Поэтому, дынамка суркисова может показать свою мощь, реабилитироваться за прошлый сезон и пройти в группу Лиги Конференций.
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-3
Лига конференций без динамо
Действующий чемпион Украины  на своём законом 1 месте так и закончит УПЛ и станет снова чемпионом как всегда и кубок выиграет,ну а дырявые опзжшники кипрские пусть дальше жопы писюны с четвертого своего любимого места нюхают и кукарекают 
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-4
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