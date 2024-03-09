Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве
С 7 по 9 марта состоялся 20-й тур Украинской Премьер-лиги.
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В чемпионате Украины снова сменился лидер. Донецкий «Шахтер» переиграл «Колос» (4:1) и вышел на первую позицию (40 очков и две игры в запасе).
Криворожский «Кривбасс» сумел дома обыграть «Оболонь» (1:0) и идет на втором месте (также 40 баллов). «Днепр-1», который до этого тура был лидером, потерпел домашнее поражение от «Руха» (0:1) и с 38 очками находится на 3-й позиции.
Киевское «Динамо» в компенсированное время упустило победу в гостевой игре против «Вереса» Ровно (1:1). Столичная команда идет на 4-й позиции (35) и имеет три матча в резерве.
Житомирское «Полесье» потеряло место в топ-5 (33 пункта) после домашнего поражения от «Александрии» (1:2). «Рух», набравший столько же баллов после победы над «Днепром-1» (1:0), имеет лучшие дополнительные показатели
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины – в зоне вылета находятся «Верес» (13 баллов) и «Минай» (10). В зоне переходных матчей находятся «Металлист 1925» (16) и «Оболонь» (15).
🏆 Украинская Премьер-лига. 20-й тур
- 🔹 07.03. 15:30. Заря – Минай – 2:0
- 🔹 07.03. 18:00. Верес – Динамо Киев – 1:1
- 🔹 08.03. 13:00. Днепр-1 – Рух – 0:1
- 🔹 08.03. 15:30. Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1
- 🔹 08.03. 18:00. Шахтер – Колос – 3:2
- 🔹 09.03. 13:00. Черноморец – Ворскла – 0:1
- 🔹 09.03. 15:30. Полесье – Александрия – 1:2
- 🔹 09.03. 18:00. Кривбасс – Оболонь – 1:0
Турнирная таблица УПЛ
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