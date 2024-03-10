Даже Мбаппе не помог. ПСЖ не выиграл третий кряду матч Лиги 1

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на замену на 73-й минуте матча Лиги 1 против Реймса, однако это не помогло парижанам забить победный гол – счет 2:2.

Любопытно, что команда Луиса Энрике не может выиграть третий подряд матч чемпионата Франции – 0:0, 1:1 и 2:2. Однако это вряд ли волнует ПСЖ, который опережает ближайшего преследователя Брест на 10 очков.

Известно, что Мбаппе покинет команду по итогам нынешнего сезона.

Чемпионат Франции. 25-й тур

ПСЖ – Реймс 2:2

Голы: Абдельхамид, 17 (в свои ворота), Рамос, 19 - Мунетси, 7, Диаките, 45