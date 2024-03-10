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Чемпионат Франции
ПСЖ
10.03.2024 14:00 – FT 2 : 2
Реймс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
10 марта 2024, 15:57 |
316
1

Даже Мбаппе не помог. ПСЖ не выиграл третий кряду матч Лиги 1

Но команда все равно уверенно лидирует

10 марта 2024, 15:57 |
316
1
Даже Мбаппе не помог. ПСЖ не выиграл третий кряду матч Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на замену на 73-й минуте матча Лиги 1 против Реймса, однако это не помогло парижанам забить победный гол – счет 2:2.

Любопытно, что команда Луиса Энрике не может выиграть третий подряд матч чемпионата Франции – 0:0, 1:1 и 2:2. Однако это вряд ли волнует ПСЖ, который опережает ближайшего преследователя Брест на 10 очков.

Известно, что Мбаппе покинет команду по итогам нынешнего сезона.

Чемпионат Франции. 25-й тур

ПСЖ – Реймс 2:2
Голы: Абдельхамид, 17 (в свои ворота), Рамос, 19 - Мунетси, 7, Диаките, 45

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ПСЖ Реймс Килиан Мбаппе Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Могут себе позволить, хотя на поле Реймса выиграли  3:0.
  Но и в том сезоне в Париже была ничья 1:1.
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