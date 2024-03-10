Франция10 марта 2024, 15:57 |
316
1
Даже Мбаппе не помог. ПСЖ не выиграл третий кряду матч Лиги 1
Но команда все равно уверенно лидирует
10 марта 2024, 15:57 |
316
1
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе вышел на замену на 73-й минуте матча Лиги 1 против Реймса, однако это не помогло парижанам забить победный гол – счет 2:2.
Любопытно, что команда Луиса Энрике не может выиграть третий подряд матч чемпионата Франции – 0:0, 1:1 и 2:2. Однако это вряд ли волнует ПСЖ, который опережает ближайшего преследователя Брест на 10 очков.
Известно, что Мбаппе покинет команду по итогам нынешнего сезона.
Чемпионат Франции. 25-й тур
ПСЖ – Реймс 2:2
Голы: Абдельхамид, 17 (в свои ворота), Рамос, 19 - Мунетси, 7, Диаките, 45
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2024, 16:24 2
Украинцы победили со счетом 3:0
Бокс | 09 марта 2024, 18:47 5
Британец хочет подраться с Усиком или Фьюри
Футбол | 10.03.2024, 06:30
Футбол | 10.03.2024, 13:01
Бокс | 09.03.2024, 20:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2024, 13:24 11
10.03.2024, 07:40 2
09.03.2024, 06:58 18
08.03.2024, 19:45 1
09.03.2024, 05:35 1
09.03.2024, 01:15 6
09.03.2024, 06:35 5
09.03.2024, 16:03 17
Но и в том сезоне в Париже была ничья 1:1.