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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 15:56 | Обновлено 10 марта 2024, 15:57
586
0

В Заре отрицают информацию о задолженности по зарплате перед игроками

Игорь Гузь опроверг инсайд Игоря Бурбаса

10 марта 2024, 15:56 | Обновлено 10 марта 2024, 15:57
586
0
В Заре отрицают информацию о задолженности по зарплате перед игроками
ФК Заря

10 марта украинский журналист Игорь Бурбас сообщил в своем Telegram-канале о том, что игроки луганской «Зари» якобы готовы бойкотировать матч против киевского «Динамо» из-за задолженности по зарплате со стороны руководства клуба.

Однако начальник «Зари» Игорь Гузь отрицает этот инсайд:

– Игорь Бурбас опубликовал информацию, что в вашем клубе якобы есть долги по зарплате и что игроки угрожают бойкотом. Правда ли это и как можете прокомментировать ситуацию?

– Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь, – сказал Гузь.

Поединок 21-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей» запланирован на 12 марта в 15:30 по Киеву. Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

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Игорь Бурбас Игорь Гузь Заря Луганск Динамо Киев Динамо - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу бойкот зарплаты
Источник Трибуна
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