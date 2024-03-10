В Заре отрицают информацию о задолженности по зарплате перед игроками

10 марта украинский журналист Игорь Бурбас сообщил в своем Telegram-канале о том, что игроки луганской «Зари» якобы готовы бойкотировать матч против киевского «Динамо» из-за задолженности по зарплате со стороны руководства клуба.

Однако начальник «Зари» Игорь Гузь отрицает этот инсайд:

– Игорь Бурбас опубликовал информацию, что в вашем клубе якобы есть долги по зарплате и что игроки угрожают бойкотом. Правда ли это и как можете прокомментировать ситуацию?

– Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь, – сказал Гузь.

Поединок 21-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей» запланирован на 12 марта в 15:30 по Киеву. Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.