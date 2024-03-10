В Заре отрицают информацию о задолженности по зарплате перед игроками
Игорь Гузь опроверг инсайд Игоря Бурбаса
10 марта украинский журналист Игорь Бурбас сообщил в своем Telegram-канале о том, что игроки луганской «Зари» якобы готовы бойкотировать матч против киевского «Динамо» из-за задолженности по зарплате со стороны руководства клуба.
Однако начальник «Зари» Игорь Гузь отрицает этот инсайд:
– Игорь Бурбас опубликовал информацию, что в вашем клубе якобы есть долги по зарплате и что игроки угрожают бойкотом. Правда ли это и как можете прокомментировать ситуацию?
– Это неправда. У нас нет никаких задолженностей по зарплате и не было никогда. Я не знаю, откуда они берут эту информацию, эту чушь, – сказал Гузь.
Поединок 21-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей» запланирован на 12 марта в 15:30 по Киеву. Встреча состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.
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