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  4. У полузащитника Динамо было два предложения из Испании. Что решил?
Испания
10 марта 2024, 13:43 | Обновлено 10 марта 2024, 13:49
1938
2

У полузащитника Динамо было два предложения из Испании. Что решил?

Владимир Шепелев недавно решил продлить контракт с киевлянами

10 марта 2024, 13:43 | Обновлено 10 марта 2024, 13:49
1938
2
У полузащитника Динамо было два предложения из Испании. Что решил?
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

26-летний полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев имел два предложения из Испании по продолжению карьеры.

Сообщается, что игроком интересовались два лидера Сегунды – «Овьедо» и «Леганес». Команды рассчитывали подписать украинца, если им удастся выйти в Ла Лигу. Однако отмечается, что Владимир отклонил эти два предложения и решил продлить контракт с «Динамо» до конца 2025 года.

Шепелев является воспитанником «Динамо», за первую команду выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 1 гол в 14 матчах за киевский клуб во всех турнирах.

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Владимир Шепелев трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Леганес Овьедо
Источник Футбол 24
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Комментарии 2
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Gargantua
это зря
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0
turist86
Погано, що Шепелєвим цікавляться лише клуби Сегунди, а в Прімері він нікому не потрібен
Ответить
-1
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