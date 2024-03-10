У полузащитника Динамо было два предложения из Испании. Что решил?

26-летний полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев имел два предложения из Испании по продолжению карьеры.

Сообщается, что игроком интересовались два лидера Сегунды – «Овьедо» и «Леганес». Команды рассчитывали подписать украинца, если им удастся выйти в Ла Лигу. Однако отмечается, что Владимир отклонил эти два предложения и решил продлить контракт с «Динамо» до конца 2025 года.

Шепелев является воспитанником «Динамо», за первую команду выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 1 гол в 14 матчах за киевский клуб во всех турнирах.