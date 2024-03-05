ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с полузащитником

Киевское «Динамо» официально сообщило о продлении контракта с полузащитником команды Владимиром Шепелевым.

Предыдущее соглашение с 26-летним украинским полузащитником истекало в конце текущего сезона. Новый контракт рассчитан до конца календарного 2025 года.

Шепелев является воспитанником «Динамо», за первую команду выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 1 гол в 13 матчах за киевский клуб во всех турнирах. Этот гол он забил в прошлую субботу в ворота одесского «Черноморца» в матче 19-го тура УПЛ.