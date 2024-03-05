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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с полузащитником
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 17:32 |
1728
7

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с полузащитником

Владимир Шепелев будет выступать за клуб до конца 2025 года

05 марта 2024, 17:32 |
1728
7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с полузащитником
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Киевское «Динамо» официально сообщило о продлении контракта с полузащитником команды Владимиром Шепелевым.

Предыдущее соглашение с 26-летним украинским полузащитником истекало в конце текущего сезона. Новый контракт рассчитан до конца календарного 2025 года.

Шепелев является воспитанником «Динамо», за первую команду выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 1 гол в 13 матчах за киевский клуб во всех турнирах. Этот гол он забил в прошлую субботу в ворота одесского «Черноморца» в матче 19-го тура УПЛ.

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Динамо Киев Владимир Шепелев продление контракта
Источник ФК Динамо Киев
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Умник
Вова интересный персонаж.
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0
Gargantua
лишний человек
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-1
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Bulba_sumkin
Отлично)) А чтоб там только такого уровня и играли, эмммм, так сказать, футболисты))
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-4
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