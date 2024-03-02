Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шепелев наказал вратаря Черноморца за детскую ошибку
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 16:36 |
1113
0

ВИДЕО. Шепелев наказал вратаря Черноморца за детскую ошибку

Владимир почти полтора года не забивал в УПЛ

02 марта 2024, 16:36 |
1113
0
ВИДЕО. Шепелев наказал вратаря Черноморца за детскую ошибку
ФК Динамо Киев

В субботу, 2 марта, происходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Черноморец».

На 37-й минуте счет был открыт. Даниил Варакута не удержал мяч после навеса от Назара Волошина. Владимир Шепелев вовремя подловил вратаря на ошибке и после отскока от стойки сумел добить мяч в ворота.

Отметим, что cвой предыдущий гол в УПЛ Шепелев забил 10 ноября 2022 года в ворота «Александрии».

По теме:
Ворскла одержала волевую победу над Вересом. Мякушко отметился дублем
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Передо мной был экзамен – и я его сдал»
Владимир Шепелев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Футбол | 01 марта 2024, 20:00 47
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья

Денис Бойко подвел свою команду

ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
Футбол | 02 марта 2024, 07:56 0
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной

Закери Бауманн зажигает в Англии

Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Футбол | 02.03.2024, 12:02
Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Футбол | 02.03.2024, 06:22
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.03.2024, 16:27
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 16
Теннис
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
01.03.2024, 09:50 2
Футбол
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
01.03.2024, 08:15 1
Теннис
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
01.03.2024, 18:40 7
Биатлон
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
01.03.2024, 23:12 13
Другие виды
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
29.02.2024, 20:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем