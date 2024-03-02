Украина. Премьер лига02 марта 2024, 16:36 |
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ВИДЕО. Шепелев наказал вратаря Черноморца за детскую ошибку
Владимир почти полтора года не забивал в УПЛ
02 марта 2024, 16:36 |
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В субботу, 2 марта, происходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Черноморец».
На 37-й минуте счет был открыт. Даниил Варакута не удержал мяч после навеса от Назара Волошина. Владимир Шепелев вовремя подловил вратаря на ошибке и после отскока от стойки сумел добить мяч в ворота.
Отметим, что cвой предыдущий гол в УПЛ Шепелев забил 10 ноября 2022 года в ворота «Александрии».
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