ВИДЕО. Шепелев наказал вратаря Черноморца за детскую ошибку

В субботу, 2 марта, происходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Черноморец».

На 37-й минуте счет был открыт. Даниил Варакута не удержал мяч после навеса от Назара Волошина. Владимир Шепелев вовремя подловил вратаря на ошибке и после отскока от стойки сумел добить мяч в ворота.

Отметим, что cвой предыдущий гол в УПЛ Шепелев забил 10 ноября 2022 года в ворота «Александрии».