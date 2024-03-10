Защитник Миная: «Не хороните нас преждевременно»

Игрок закарпатской команды УПЛ Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря «Миная»:

– В 20-м туре чемпионата УПЛ мы по игре уступили «Заре». Следует отдать должное сопернику, который хорошо изучил как наши сильные, так и слабые стороны.

Во втором тайме «горожане» отошли от игры с двумя опорными полузащитниками, не оправдавшей себя, изменили тактическую схему, соперничество уже продолжалось на встречных курсах, однако спастись от поражения не смогли. В «Заре» немало опытных футболистов, умеющих играть по результату.

Впрочем, трагедии из поражения не делаем. Тем более, что очки потеряли и наши соседи по турнирной таблице. Так что вся борьба за сохранение «прописки» в УПЛ еще впереди.

После возвращения с гостевого поединка с «Зарей» сразу же приступили к подготовке к противостоянию с «Шахтером», которое состоится уже 12 марта.

Важно, что у нас нет кадровых потерь, более того, после дисквалификации уже сможет сыграть Сергей Петько. Осознаем, что большинство экспертов фаворитом считают «Шахтер». Но это нас не пугает, наоборот – будет только дополнительным стимулом продемонстрировать послезавтра во Львове свои лучшие качества.

Кстати, вспоминается, и перед поединком с «Днепром-1», которым открывалась весенняя часть сезона, многие специалисты прочили «Минаю» неудачу, а мы вернулись домой с ценным очком.

В настоящее время «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав 10 очков.