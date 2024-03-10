КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»
Команда не выигрывает в шести кряду турах
«Полесье» в матче чемпионата Украины проиграло «Александрии», продлив серию без побед до шести встреч. Наставник Юрий Калитвинцев был несколько раздражен вопросами журналистов.
«Доверие клуба? Спросите у руководства. Я понимаю, к чему вы ведете. Это некрасивый вопрос после игры. У нас были моменты, но пропустили контратаку. Нет Макуана – так что нам теперь, сняться с чемпионата? Назаренко неплохо двигался, Яссин хорошо вышел».
«У нас не один Макуана в команде. Индивидуальное мастерство не на высшем уровне и в обороне, и в атаке», — сказал Калитвинцев.
Житомирская команда набрала 33 очка и занимает 6-е место.
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