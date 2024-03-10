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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 11:28 |
454
0

КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»

Команда не выигрывает в шести кряду турах

10 марта 2024, 11:28 |
454
0
КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

«Полесье» в матче чемпионата Украины проиграло «Александрии», продлив серию без побед до шести встреч. Наставник Юрий Калитвинцев был несколько раздражен вопросами журналистов.

«Доверие клуба? Спросите у руководства. Я понимаю, к чему вы ведете. Это некрасивый вопрос после игры. У нас были моменты, но пропустили контратаку. Нет Макуана – так что нам теперь, сняться с чемпионата? Назаренко неплохо двигался, Яссин хорошо вышел».

«У нас не один Макуана в команде. Индивидуальное мастерство не на высшем уровне и в обороне, и в атаке», — сказал Калитвинцев.

Житомирская команда набрала 33 очка и занимает 6-е место.

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Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бени Макуана
Источник УПЛ-ТВ
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