КАЛИТВИНЦЕВ — о доверии Полесья: «Некрасивый вопрос после матча»

«Полесье» в матче чемпионата Украины проиграло «Александрии», продлив серию без побед до шести встреч. Наставник Юрий Калитвинцев был несколько раздражен вопросами журналистов.

«Доверие клуба? Спросите у руководства. Я понимаю, к чему вы ведете. Это некрасивый вопрос после игры. У нас были моменты, но пропустили контратаку. Нет Макуана – так что нам теперь, сняться с чемпионата? Назаренко неплохо двигался, Яссин хорошо вышел».

«У нас не один Макуана в команде. Индивидуальное мастерство не на высшем уровне и в обороне, и в атаке», — сказал Калитвинцев.

Житомирская команда набрала 33 очка и занимает 6-е место.