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  4. Бруну Фернандеш стал рекордсменом Манчестер Юнайтед
Англия
10 марта 2024, 10:28 |
462
0

Бруну Фернандеш стал рекордсменом Манчестер Юнайтед

Португалец забил свой 29-й гол с пенальти за «красных дьяволов»

10 марта 2024, 10:28 |
462
0
Бруну Фернандеш стал рекордсменом Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В рамках 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» на родном «Олд Траффорд» – 2:0.

Оба гола «манкунианцы» забили с пенальти. Один из 11-метровых, первый в матче, реализовал португалец Бруну Фернандеш.

Таким образом хавбек забил свой 29-й гол за «МЮ» с пенальти во всех турнирах, став новым рекордсменом клуба. До Фернандеша рекордом владел голландец Руд ван Нистелрой, который 28 раз забивал за «красных дьяволов» с «точки».

Добавим, что, обыграв «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте, отставая от идущего пятым «Тоттенхэма» на три очка (правда, у «шпор» два матча в запасе).

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пенальти рекорд Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед - Эвертон
Источник Reuters
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