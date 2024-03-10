Бруну Фернандеш стал рекордсменом Манчестер Юнайтед

В рамках 28-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» на родном «Олд Траффорд» – 2:0.

Оба гола «манкунианцы» забили с пенальти. Один из 11-метровых, первый в матче, реализовал португалец Бруну Фернандеш.

Таким образом хавбек забил свой 29-й гол за «МЮ» с пенальти во всех турнирах, став новым рекордсменом клуба. До Фернандеша рекордом владел голландец Руд ван Нистелрой, который 28 раз забивал за «красных дьяволов» с «точки».

Добавим, что, обыграв «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте, отставая от идущего пятым «Тоттенхэма» на три очка (правда, у «шпор» два матча в запасе).