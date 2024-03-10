НОЙЕР: «Бавария была уверена в способности сделать Майнцу больно»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу над «Майнцем» (8:1) в матче Бундеслиги.

«Мы были уверены в своей способности сделать сопернику больно. Это был ключевой момент. Мы сохраняли хладнокровие, несмотря на то что «Майнц» защищался персонально по всему полю. Мы хорошо располагались, уверенно владели мячом и не допускали много ошибок», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

К слову, «Бавария» уже во второй раз в нынешнем сезоне Бундеслиги забила восемь мячей сопернику — в 9-м туре также пострадал «Дармштадт» (8:0). Ранее лишь «Дуйсбургу» в сезоне-1965/1966 удавалось подобное.