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  4. Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Испания
10 марта 2024, 08:41 |
1087
0

Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу

Андрей ждет предложение нового контракта от руководства

10 марта 2024, 08:41 |
1087
0
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В последнее время очень много слухов ходит о том, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин покинет клуб летом, поскольку место в воротах «сливочных» займет бельгиец Тибо Курута.

Однако, как сообщает издание DefensaCentral, которое специализируется на новостях про столичную команду Испании, Лунин не намерен уходить.

Источник утверждает, что президент «Реала» Флорентино Перес знает, что хочет Лунин. Андрей изъявил желание остаться в коллективе, а также ждет предложения нового контракта.

Действующее соглашение украинца с руководством королевского клуба рассчитано до окончания сезона 2024/25. В текущей кампании Андрей провел 21 матч во всех турнирах за «сливочных», пропустит 17 голов и в 9 поединках отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что у «Реала» есть 2 варианта относительно будущего Лунина.

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Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид продление контракта
Источник DefensaCentral
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