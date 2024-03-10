Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Португалии. Визела без Лебеденко переиграла Фаренсе
Чемпионат Португалии
Боавишта
09.03.2024 20:00 – FT 1 : 0
Морейренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
10 марта 2024, 07:01 |
31
0

Чемпионат Португалии. Визела без Лебеденко переиграла Фаренсе

Украинец остался в запасе

10 марта 2024, 07:01 |
31
0
Чемпионат Португалии. Визела без Лебеденко переиграла Фаренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли четыре матча чемпионата Португалии по футболу. В играх 25 тура победы одержали «Визела», «Боавишта» и «Витория Гимараеш», еще один матч закончился вничью.

Украинец Орест Лебеденко, играющий за «Визелу», не принял участие в победе своей команды, поскольку остался на скамейке запасных.

Чемпионат Португалии. 25 тур

Визела – Фаренсе – 2:1

Голы: Петров, 72, Соро, 85 – Зе Луиш, 17

Боавишта – Морейренс – 1:0

Гол: Рейзиньо, 82

Риу Аве – Брага – 0:0

Витория Гимараеш – Фамаликау – 1:0

Гол: Жоау Силва, 38

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Мигел Рейзиньо (Боавишта).
По теме:
Бавария – Майнц – 8:1. Хет-трик Кейна. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции. Осечка конкурента ПСЖ, победа Лиона
Дженоа дома уступил Монце. Малиновский отыграл второй тайм
Визела Фаренсе Риу Аве Брага Витория Гимараеш Морейренсе Фамаликау Боавишта Орест Лебеденко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
Бокс | 09 марта 2024, 14:53 6
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну
Тедди Атлас объяснил, почему Джошуа так легко справился с Нганну

На этот раз со стороны Франсиса не было элемента неожиданности

Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Футбол | 09 марта 2024, 16:03 13
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме

У бывшего игрока «Динамо» была депрессия

У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Футбол | 10.03.2024, 00:56
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
Футбол | 09.03.2024, 23:59
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел в лидеры, Днепр-1 притормозил
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
Бокс | 09.03.2024, 05:55
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
09.03.2024, 11:15 9
Футбол
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
09.03.2024, 00:05 4
Футбол
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
09.03.2024, 18:47 4
Бокс
Список Реброва: вопросов практически нет
Список Реброва: вопросов практически нет
09.03.2024, 06:05 13
Футбол
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
09.03.2024, 06:35 5
Бокс
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
Богдан Вьюнник: футболист-беженец как новая форма футболистов-кормильцев
08.03.2024, 12:32 28
Футбол
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 6
Биатлон
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
09.03.2024, 09:28 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем