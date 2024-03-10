Чемпионат Португалии. Визела без Лебеденко переиграла Фаренсе

Прошли четыре матча чемпионата Португалии по футболу. В играх 25 тура победы одержали «Визела», «Боавишта» и «Витория Гимараеш», еще один матч закончился вничью.

Украинец Орест Лебеденко, играющий за «Визелу», не принял участие в победе своей команды, поскольку остался на скамейке запасных.

Чемпионат Португалии. 25 тур

Визела – Фаренсе – 2:1

Голы: Петров, 72, Соро, 85 – Зе Луиш, 17

Боавишта – Морейренс – 1:0

Гол: Рейзиньо, 82

Риу Аве – Брага – 0:0

Витория Гимараеш – Фамаликау – 1:0

Гол: Жоау Силва, 38

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