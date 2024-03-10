09.03.2024 20:00 – FT 1 : 0
Португалия10 марта 2024, 07:01 |
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Чемпионат Португалии. Визела без Лебеденко переиграла Фаренсе
Украинец остался в запасе
10 марта 2024, 07:01 |
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Прошли четыре матча чемпионата Португалии по футболу. В играх 25 тура победы одержали «Визела», «Боавишта» и «Витория Гимараеш», еще один матч закончился вничью.
Украинец Орест Лебеденко, играющий за «Визелу», не принял участие в победе своей команды, поскольку остался на скамейке запасных.
Чемпионат Португалии. 25 тур
Визела – Фаренсе – 2:1
Голы: Петров, 72, Соро, 85 – Зе Луиш, 17
Боавишта – Морейренс – 1:0
Гол: Рейзиньо, 82
Риу Аве – Брага – 0:0
Витория Гимараеш – Фамаликау – 1:0
Гол: Жоау Силва, 38
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Мигел Рейзиньо (Боавишта).
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