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  4. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа. Лучший – автор шедевра
Италия
10 марта 2024, 05:56 |
1642
0

Названа оценка Малиновского за матч Дженоа. Лучший – автор шедевра

Руслан отыграл второй тайм в поединке «грифонов» против «Монцы» (2:3)

10 марта 2024, 05:56 |
1642
0
Названа оценка Малиновского за матч Дженоа. Лучший – автор шедевра
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

9 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Монца». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на второй тайм вместо Мортена Френдрупа.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Дани Мота (7.8) из «Монцы», который на 18-й минуте отметился суперголом.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Монца – 2:3

Видеообзор матча Дженоа – Монца – 2:3

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Руслан Малиновский Дженоа Монца Серия A чемпионат Италии по футболу WhoScored оценки
Источник Sport.ua
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