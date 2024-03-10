Названа оценка Малиновского за матч Дженоа. Лучший – автор шедевра
Руслан отыграл второй тайм в поединке «грифонов» против «Монцы» (2:3)
9 марта состоялся матч 28-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Монца». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле только на второй тайм вместо Мортена Френдрупа.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.
Лучшим игроком матча был признан Дани Мота (7.8) из «Монцы», который на 18-й минуте отметился суперголом.
Оценки WhoScored за матч Дженоа – Монца – 2:3
Видеообзор матча Дженоа – Монца – 2:3
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