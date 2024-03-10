Дженоа дома уступил Монце. Малиновский отыграл второй тайм

Сегодня, 9 марта, прошли матчи 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

В заключительном матче дня «Дженоа» на домашнем поле уступил «Монце». «Грифоны» сумели отыграться с 0:2, но последнее слово в матче осталось все-таки за гостями.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский начал матч на скамье для запасных, но вышел в начале второго тайма и результативными действиями не отличился.

Серия А. 28-й тур, 9 марта.

Дженоа – Монца – 2:3

Голы: Гудмундссон, 52, Витинья, 68 – Пессина, 8, Дани Мота, 18, Мальдини, 80.

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