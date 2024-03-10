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Чемпионат Италии
Дженоа
09.03.2024 21:45 – FT 2 : 3
Монца
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Италия
10 марта 2024, 00:14 | Обновлено 10 марта 2024, 00:33
99
0

Дженоа дома уступил Монце. Малиновский отыграл второй тайм

«Грифоны» проиграли 2:3

10 марта 2024, 00:14 | Обновлено 10 марта 2024, 00:33
99
0
Дженоа дома уступил Монце. Малиновский отыграл второй тайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 9 марта, прошли матчи 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

В заключительном матче дня «Дженоа» на домашнем поле уступил «Монце». «Грифоны» сумели отыграться с 0:2, но последнее слово в матче осталось все-таки за гостями.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский начал матч на скамье для запасных, но вышел в начале второго тайма и результативными действиями не отличился.

Серия А. 28-й тур, 9 марта.

Дженоа – Монца – 2:3

Голы: Гудмундссон, 52, Витинья, 68 – Пессина, 8, Дани Мота, 18, Мальдини, 80.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Монца).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Монца).
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Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Дженоа видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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