Италия10 марта 2024, 00:14 | Обновлено 10 марта 2024, 00:33
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Дженоа дома уступил Монце. Малиновский отыграл второй тайм
«Грифоны» проиграли 2:3
10 марта 2024, 00:14 | Обновлено 10 марта 2024, 00:33
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Сегодня, 9 марта, прошли матчи 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
В заключительном матче дня «Дженоа» на домашнем поле уступил «Монце». «Грифоны» сумели отыграться с 0:2, но последнее слово в матче осталось все-таки за гостями.
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский начал матч на скамье для запасных, но вышел в начале второго тайма и результативными действиями не отличился.
Серия А. 28-й тур, 9 марта.
Дженоа – Монца – 2:3
Голы: Гудмундссон, 52, Витинья, 68 – Пессина, 8, Дани Мота, 18, Мальдини, 80.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Монца).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Монца).
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