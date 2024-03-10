ЛАСК Таловерова уступил дома Зальцбургу
Украинец отыграл 89 минут
В заключительном матче 22-го тура первой части австрийской Бундеслиги ЛАСК принимал на своем поле лидера чемпионата – «Зальцбург». В этой встрече выступал защитник сборной Украины Максим Таловеров. Он был на поле до 89-й минуты, после чего был заменен. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.
Команда украинского игрока имеет 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице австрийской элитной лиги. Она уже гарантированно попала в чемпионскую часть турнира.
Напомним, вчера, 9 марта, украинцы Довбык и Цыганков в составе испанской «Жироны» обыграли «Осасуну» (2:0), Цыганков отличился ассистом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По итогам 12 раундов два из трех судей отдали предпочтение Паркеру
Киевское «Динамо» идет на 4-й позиции и имеет три матча в резерве