ЛАСК Таловерова уступил дома Зальцбургу

В заключительном матче 22-го тура первой части австрийской Бундеслиги ЛАСК принимал на своем поле лидера чемпионата – «Зальцбург». В этой встрече выступал защитник сборной Украины Максим Таловеров. Он был на поле до 89-й минуты, после чего был заменен. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Команда украинского игрока имеет 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице австрийской элитной лиги. Она уже гарантированно попала в чемпионскую часть турнира.

Напомним, вчера, 9 марта, украинцы Довбык и Цыганков в составе испанской «Жироны» обыграли «Осасуну» (2:0), Цыганков отличился ассистом.