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10 марта 2024, 04:20 | Обновлено 10 марта 2024, 05:04
45
0

ЛАСК Таловерова уступил дома Зальцбургу

Украинец отыграл 89 минут

10 марта 2024, 04:20 | Обновлено 10 марта 2024, 05:04
45
0
ЛАСК Таловерова уступил дома Зальцбургу
УАФ. Максим Таловеров

В заключительном матче 22-го тура первой части австрийской Бундеслиги ЛАСК принимал на своем поле лидера чемпионата – «Зальцбург». В этой встрече выступал защитник сборной Украины Максим Таловеров. Он был на поле до 89-й минуты, после чего был заменен. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Команда украинского игрока имеет 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице австрийской элитной лиги. Она уже гарантированно попала в чемпионскую часть турнира.

Напомним, вчера, 9 марта, украинцы Довбык и Цыганков в составе испанской «Жироны» обыграли «Осасуну» (2:0), Цыганков отличился ассистом.

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чемпионат Австрии по футболу Максим Таловеров ЛАСК РБ Зальцбург
Источник Украинская ассоциация футбола
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