Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за столичный клуб Украины:

«В год получал $1 600 000, у ребят из «Шахтера» было больше, у нас так было, скромненько.

У меня в Минске есть квартира и машины, которые я поразбивал. Я очень много на отпуск тратил денег, потому что у нас всегда был очень сложный сезон и я забывал об этом, и о футболе забывал на месяц, и мы делали вечеринки, приводили в движение, дискотеки тогда модные были и все это.

Родителям, когда заезжал домой, оставлял деньги. Очень многим помогал в то время. Я ничего не жалел, кто был рядом, они жили всегда в достатке», – сказал Милевский.

Ранее Милевский дал совет Михаилу Мудрику, который играет за лондонский «Челси».