Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за Динамо
Зарплата Артема составляла $1 600 000 за сезон
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский признался, сколько зарабатывал в год, когда выступал за столичный клуб Украины:
«В год получал $1 600 000, у ребят из «Шахтера» было больше, у нас так было, скромненько.
У меня в Минске есть квартира и машины, которые я поразбивал. Я очень много на отпуск тратил денег, потому что у нас всегда был очень сложный сезон и я забывал об этом, и о футболе забывал на месяц, и мы делали вечеринки, приводили в движение, дискотеки тогда модные были и все это.
Родителям, когда заезжал домой, оставлял деньги. Очень многим помогал в то время. Я ничего не жалел, кто был рядом, они жили всегда в достатке», – сказал Милевский.
Ранее Милевский дал совет Михаилу Мудрику, который играет за лондонский «Челси».
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