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Чемпионат Германии
Байер
10.03.2024 20:30 - : -
Вольфсбург
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Германия
10 марта 2024, 04:01 |
15
0

Байер – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 10 марта в 20:30 по Киеву

10 марта 2024, 04:01 |
15
0
Байер – Вольфсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на «Бай-Арена» пройдет матч 25-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Байер» сыграет против «Вольфсбурга». Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Байер

Команда может наконец-то избавиться от обидного прозвища Неверкузен. Единственный титул в ее истории - это кубок Германии-1993, при проигранном в 2002-м финале Лиге чемпионов, и 5 вице-чемпионствах. Периодически аспиринщики феноменальным образом упускали серебряную салатницу. Но сейчас Бавария фактически капитулировала на стыке зимы и весны, разгромно уступив очный поединок и вообще выдав черную полосу. После 2-0 с Кельном лидер оторвался уже на 10 очков. По сути, тут Хаби Алонсо остается разве что побыстрее оформить долгожданный титул и, в идеале, сохранить беспроигрышную статистику. А вот где нужно будет выкладываться, это в кубке, где достигнуто полуфинала, и в Лиге Европы. В последней против Карабаха, возможно, недооценили хорошо знакомого соперника. Но в итоге пропустили от него дважды. Впрочем, все равно немцы избежали первого поражения, сведя к 2-2.

Вольфсбург

Клуб стал одним из разочарований этого сезона. Нет, берлинский Унион провалился явно глубже, но столичный проект при Бьелице ожил зимой. А волки с другим, более статусным хорватом, Нико Ковачем, вместо ожидаемой борьбы за титулы скатились до унылого болтания в нижней части турнирной таблицы. Достаточно сказать, что после победы над слабейшим Дармштадтом, еще в середине декабря, выигрывать не удавалось больше ни у кого - пусть даже большинство следующих встреч в Бундеслиге приносили ничейный исход. Штутгарту в прошлом туре и вовсе проиграли, причем на своем поле, 2-3. После этого команда откатилась на 13-ю позицию, причем имея те же 25 очков, что и идущий 15-м Бохум.

Статистика личных встреч

Что в 2022-м, что в 2023-м аспиринщики выигрывали 1 поединок, заканчивая вничью другой.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости навяжут борьбу. Согласимся и поставим на новую победу лидера чемпионата при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,92).

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Байер Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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