Ястремская призналась, почему снялась с игры против Радукану в Индиан-Уэллс
Даяна почувствовала резкую боль в животе во время матча
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) не сумела продолжить поединок на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Во 2-м раунде украинка встретилась с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 250) и провела 4 гейма, после чего снялась с матча.
После завершения игры Ястремская опубликовала сториз в своем Instagram, в которой коротко объяснила свой отказ:
«После резкой боли в животе, к сожалению, я не сумела закончить матч...
Желаю Эмме удачи. И я уверена, что мы сыграем много больших матчей вместе», – написала Даяна.
Радукану в следующем раунде сыграет против победительницы поединка Пэйтон Стирнс – Арина Соболенко.
ВИДЕО. Ястремская призналась, почему снялась с игры против Радукану в Индиан-Уэллс
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