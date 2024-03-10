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  4. Ястремская призналась, почему снялась с игры против Радукану в Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2024, 03:31 |
123
0

Ястремская призналась, почему снялась с игры против Радукану в Индиан-Уэллс

Даяна почувствовала резкую боль в животе во время матча

10 марта 2024, 03:31 |
123
0
Ястремская призналась, почему снялась с игры против Радукану в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану и Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) не сумела продолжить поединок на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Во 2-м раунде украинка встретилась с Эммой Радукану (Великобритания, WTA 250) и провела 4 гейма, после чего снялась с матча.

После завершения игры Ястремская опубликовала сториз в своем Instagram, в которой коротко объяснила свой отказ:

«После резкой боли в животе, к сожалению, я не сумела закончить матч...

Желаю Эмме удачи. И я уверена, что мы сыграем много больших матчей вместе», – написала Даяна.

Радукану в следующем раунде сыграет против победительницы поединка Пэйтон Стирнс – Арина Соболенко.

ВИДЕО. Ястремская призналась, почему снялась с игры против Радукану в Индиан-Уэллс

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Даяна Ястремская Эмма Радукану травма WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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