ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял ряд изменений и объяснений к Правилам игры относительно замен в связи с сотрясением мозга, экипировки, фолов, ненадлежащего поведения игроков и выполнения пенальти.

Это произошло на 138-м ежегодных сборах организации в Шотландии, сообщает официальный сайт ФИФА.

Совет утвердил подробные протоколы трех испытаний во внутренних соревнованиях низших дивизионов (кроме двух высших дивизионов), направленных на улучшение поведения игроков:

1) к арбитру в определенных ситуациях может подходить только капитан команды;

2) вводятся остановки для употребления воды с правом арбитра требовать сбора команд в собственных штрафных площадках;

3) предел времени, в течение которого вратари держат мяч, увеличивается до 8 секунд (при его превышении владение мячом переходит к сопернику).

Любое потенциальное более широкое применение этих методических рекомендаций будет рассмотрено только после проверки влияния таких изменений.

IFAB решила также распространить испытания в рамках ФИФА по поводу публичного объявления арбитром окончательного решения и аргументации после пересмотра VAR в большем количестве внутренних соревнований. Участие в испытаниях потребует разрешения от IFAB и обязательств следовать инструкциям по судейству и применению технологий ФИФА.

Изменения и разъяснения к Правилам игры 2024/25

В следующем издании Правил игры, которое вступит в силу 1 июля 2024, будут внесены следующие изменения и разъяснения:

🔹 Правило 3 (игроки): разрешено применять опцию по дополнительным заменам игроков в случае сотрясения мозга футболиста в соответствии с необходимым протоколом.

🔹 Правило 3 (игроки) и Правило 4 (экипировка игроков): каждая команда должна иметь капитана, носящего идентификационную повязку.

🔹 Правило 4 (экипировка игроков): игроки несут ответственность за размер и пригодность своих щитков, которые остаются обязательной частью их снаряжения.

🔹 Правило 12 (фолы и неправильное поведение): игра ненамеренной рукой, за которую назначаются пенальти, должна рассматриваться так же, как и другие фолы.

🔹 Правило 14 (пенальти): часть мяча должна касаться центра штрафной отметки или нависать над ней, а вхождение (нарушение) полевых игроков в штрафную наказывается только при условии влияния.

Несмотря на то, что эти изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года, в соревнованиях, начатых к этой дате, их могут ввести раньше или отложить их внедрение не позднее, чем до начала следующего соревнования.

Другие темы

ФИФА подтвердила запуск глобальной кампании по повышению осведомленности о том, как распознавать симптомы сотрясения мозга и должным образом лечить его, а IFAB потребует предоставить соответствующий анализ медицинских данных на следующих общих сборах в соответствии с поправкой к Правилу 3 по этой теме.

Кроме того, члены совета получили обновленную информацию об испытаниях в Англии с нательными камерами на любительском уровне и с запретом на «преднамеренное движение головой» на уровне U-12 и ниже.

IFAB также получила обновленную информацию по испытанию новых правил офсайда, проведенного на уровне U-18 в Италии, и согласилась на продолжение эксперимента.