Чемпионат Франции. Осечка конкурента ПСЖ, победа Лиона

Состоялись два матча 25 тура чемпионата Франции по футболу. «Брест», который идет вторым и создает видимость конкуренции с ПСЖ за чемпионство (видимость, потому что расстояние между командами девять очков плюс игра в запасе у ПСЖ), на выезде минимально проиграл «Лансу».

В еще одном матче дня «Лион» в гостях со счетом 2:0 победил «Лорьян».

Чемпионат Франции. 25 тур

Ланс – Брест – 1:0

Гол: Агилар, 32

Лорьян – Лион – 0:2

Голы: Тальяфико, 52, Бальде, 64

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