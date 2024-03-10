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Чемпионат Франции
Ланс
09.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
10 марта 2024, 02:00 | Обновлено 10 марта 2024, 02:36
33
0

Чемпионат Франции. Осечка конкурента ПСЖ, победа Лиона

Закончились два матча местного первенства

10 марта 2024, 02:00 | Обновлено 10 марта 2024, 02:36
33
0
Чемпионат Франции. Осечка конкурента ПСЖ, победа Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 25 тура чемпионата Франции по футболу. «Брест», который идет вторым и создает видимость конкуренции с ПСЖ за чемпионство (видимость, потому что расстояние между командами девять очков плюс игра в запасе у ПСЖ), на выезде минимально проиграл «Лансу».

В еще одном матче дня «Лион» в гостях со счетом 2:0 победил «Лорьян».

Чемпионат Франции. 25 тур

Ланс – Брест – 1:0

Гол: Агилар, 32

Лорьян – Лион – 0:2

Голы: Тальяфико, 52, Бальде, 64

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Агилар (Ланс).
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Источник Sport.ua
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