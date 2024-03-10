Франция10 марта 2024, 02:00 | Обновлено 10 марта 2024, 02:36
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Чемпионат Франции. Осечка конкурента ПСЖ, победа Лиона
Закончились два матча местного первенства
10 марта 2024, 02:00 | Обновлено 10 марта 2024, 02:36
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Состоялись два матча 25 тура чемпионата Франции по футболу. «Брест», который идет вторым и создает видимость конкуренции с ПСЖ за чемпионство (видимость, потому что расстояние между командами девять очков плюс игра в запасе у ПСЖ), на выезде минимально проиграл «Лансу».
В еще одном матче дня «Лион» в гостях со счетом 2:0 победил «Лорьян».
Чемпионат Франции. 25 тур
Ланс – Брест – 1:0
Гол: Агилар, 32
Лорьян – Лион – 0:2
Голы: Тальяфико, 52, Бальде, 64
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Агилар (Ланс).
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