Киченок не без проблем выиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в трех сетах переиграли тандем Сара Эррани (Италия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [8] – Сара Эррани (Италия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 1:6, 6:2, [10:8]

Далее по сетке у Людмилы и Алены победительницы матча Сюко Аояма / Александра Крунич – Ван Синьюй / У Фансень.

Ранее с одиночного разряда в Индиан-Уэллсе вылетели Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.