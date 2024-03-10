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WTA
10 марта 2024, 02:11 |
202
0

Киченок не без проблем выиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе

Людмила и Алена Остапенко в трех сетах переиграли тандем Эррани / Зигемунд

10 марта 2024, 02:11 |
202
0
Киченок не без проблем выиграла стартовый матч на турнире в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1-м раунде украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в трех сетах переиграли тандем Сара Эррани (Италия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 17 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары. Хард. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [8] – Сара Эррани (Италия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 1:6, 6:2, [10:8]

Далее по сетке у Людмилы и Алены победительницы матча Сюко Аояма / Александра Крунич – Ван Синьюй / У Фансень.

Ранее с одиночного разряда в Индиан-Уэллсе вылетели Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Сара Эррани Лаура Зигемунд WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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