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  4. Олег ЛЫСАК: «Сердце и мысли Долганского точно с Ворсклой»
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 01:40 | Обновлено 10 марта 2024, 02:36
44
0

Олег ЛЫСАК: «Сердце и мысли Долганского точно с Ворсклой»

Вице-президент «Ворсклы» оценил главного тренера своей команды

10 марта 2024, 01:40 | Обновлено 10 марта 2024, 02:36
44
0
Олег ЛЫСАК: «Сердце и мысли Долганского точно с Ворсклой»
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Сергей Лысак, вице-президент полтавской «Ворсклы», прокомментировал работу Сергея Долганского во главе клуба.

«Мы с Сергеем Долганским работаем не один год. Мы верим в этого тренера, я верю в его подходы. Его сердце точно с «Ворсклой», он мысленно точно с «Ворсклой». Он знает, что он хочет. У него есть своя философия, он идет по этому пути, придерживается требований построения команды. Наша задача – максимально поддержать и уже потом смотреть по результату. Дай Бог, чтобы у него все вышло.

Молодежь развивается, есть подтверждение. Три сборника юношеской сборной Украины. Еще несколько человек на подходе. Например, Хрипчук, Нестеренко, который сегодня не играл из-за болезни. Есть уже конкуренты и Исенко. От молодежи – работа, от тренерского штаба – работа, и будет положительный результат», – сказал Лысак.

Напомним, в игре 20 тура УПЛ «Ворскла» минимально победила «Черноморец».

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Олег Лысак Ворскла Полтава Сергей Долганский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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