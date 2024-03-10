Олег ЛЫСАК: «Сердце и мысли Долганского точно с Ворсклой»

Сергей Лысак, вице-президент полтавской «Ворсклы», прокомментировал работу Сергея Долганского во главе клуба.

«Мы с Сергеем Долганским работаем не один год. Мы верим в этого тренера, я верю в его подходы. Его сердце точно с «Ворсклой», он мысленно точно с «Ворсклой». Он знает, что он хочет. У него есть своя философия, он идет по этому пути, придерживается требований построения команды. Наша задача – максимально поддержать и уже потом смотреть по результату. Дай Бог, чтобы у него все вышло.

Молодежь развивается, есть подтверждение. Три сборника юношеской сборной Украины. Еще несколько человек на подходе. Например, Хрипчук, Нестеренко, который сегодня не играл из-за болезни. Есть уже конкуренты и Исенко. От молодежи – работа, от тренерского штаба – работа, и будет положительный результат», – сказал Лысак.

Напомним, в игре 20 тура УПЛ «Ворскла» минимально победила «Черноморец».