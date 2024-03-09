Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы знали, куда мы ехали»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Ваше краткое резюме по матчу?

– Очень расстроен, что не смогли взять зачетные баллы в этой игре. Но, я считаю, хорошая игра, и уже третья игра, в принципе, ребята стараются, играют, выкладываются на максимум. Но где-то не везет, где-то не получается забить из-за психологического фактора.

Думаю, психологический настрой был бы совсем другой, если бы смогли добыть зачетные баллы. Но мы знали, куда ехали, с кем играли – одна из лучших команд УПЛ. В принципе, играли на равных. Где-то не хватило опыта и квалификации в завершающей стадии. Вы же видите, и гол мы пропустили где-то за счет квалификации футболиста, который смог продемонстрировать индивидуальное мастерство и забить нам мяч.

Ну ничего, будем работать. Мы поблагодарили ребят, они молодцы, старались играть в футбол. Где-то не хватает этого опыта. Но ничего. Я поблагодарил и сказал не вешать руки, все еще впереди. Надо играть и надеяться только на лучшее.

– В частности во втором тайме у вашей команды действительно было много таких моментов ярких, но, опять же, не хватает реализации. Почему так?

– Я же говорю, нехватка опыта, нехватка квалификации. Для того, чтобы это было, нужна практика. Сейчас не так много времени на это. Каждая игра такая у нас, можно сказать, финальная, и надо максимально выгрызать каждый матч нам.

Но да, может и фарта где-то не хватает, где-то переломного момента. То есть должна быть какая-то переломная игра, где-то мы должны почувствовать удачу, фарт. Но надо на свои силы рассчитывать. Думаю, золотая середина где-то рядом.

– Сейчас у Вашей команды пошла серия с довольно непростыми соперниками. Как настраивать команду прежде всего морально на такие поединки?

– Да, поражения где-то выбивают в психологическом плане. Но есть рисунок, есть динамика, есть игра. То есть есть свои плюсы даже в поражениях. Они чему-то учат, показывают, на что надо смотреть, к чему стремиться. Мы должны находить в поражениях свои плюсы. Думаю, победы обязательно будут.

– Юрий Вернидуб сказал, что знал, что ваша команда будет играть в 5 защитников. Как Вы думаете, откуда?

– Они готовились. Мы и первую игру, в принципе, играли в 5 защитников. У них скоростные фланги, скоростные крайние защитники, атакующее звено очень мобильное. Поэтому с двумя центральными было бы тяжело противостоять этой команде.