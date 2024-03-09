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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 22:38 |
1334
2

Не Наполи, а гранд АПЛ. Назван клуб, который был близок к покупке Судакова

«Ливерпуль» интересуется украинским хавбеком, несмотря на уход летом Юргена Клоппа

09 марта 2024, 22:38 |
1334
2
Не Наполи, а гранд АПЛ. Назван клуб, который был близок к покупке Судакова
shakhtar.com

Европейские СМИ продолжают пестрить слухами вокруг будущего 21-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как пишет портал Calciomercato, единственным клубом, который был реально близок к подписанию Судакова является английский «Ливерпуль».

Учитывая, что трансфер не состоялся, существует высокая вероятность того, что уже летом нынешнего года «Шахтер» попытается организовать своего рода аукцион между всеми претендентами на Судакова, чтобы получить за своего таланта максимальную сумму.

Ранее СМИ информировали, что 40 миллионов евро за Судакова «Шахтеру» предлагал «Наполи», но это предложение «горняков» не заинтересовало и было отвергнуто.

Впоследствии Судаков продлил контракт с донецким клубом на срок до конца 2028 года с клаусулой в 150 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ливерпуль трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Наполи
Источник Calciomercato
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Комментарии 2
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Burevestnik
чи допустять до аукціону клуби Катару і Саудівської Аравії ?    
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avk2307

Через місяць виявиться що то був Арсенал чи Бенфіка
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