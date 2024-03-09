Не Наполи, а гранд АПЛ. Назван клуб, который был близок к покупке Судакова

Европейские СМИ продолжают пестрить слухами вокруг будущего 21-летнего центрального полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как пишет портал Calciomercato, единственным клубом, который был реально близок к подписанию Судакова является английский «Ливерпуль».

Учитывая, что трансфер не состоялся, существует высокая вероятность того, что уже летом нынешнего года «Шахтер» попытается организовать своего рода аукцион между всеми претендентами на Судакова, чтобы получить за своего таланта максимальную сумму.

Ранее СМИ информировали, что 40 миллионов евро за Судакова «Шахтеру» предлагал «Наполи», но это предложение «горняков» не заинтересовало и было отвергнуто.

Впоследствии Судаков продлил контракт с донецким клубом на срок до конца 2028 года с клаусулой в 150 миллионов евро.