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  4. У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Испания
10 марта 2024, 00:56 |
601
1

У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны

Виктор стал лучшим игроком поединка

10 марта 2024, 00:56 |
601
1
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Осасуна».

Игра прошла на стадионе Монтиливи, который находится в Жироне. Хозяева победили 2:0.

В стартовом составе «Жироны» вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Цыганков отметился очередным результативным действием, на 13-й минуте он отдал передачу на открывшего счет в матче Португеса. На 64-й минуте Виктор получил повреждение и покинул поле. За свое выступление Цыганков был признан лучшим героем матча статистическим порталом WhoScored и получил оценку 8.1.

Артем Довбик провел на поле 80 минут. Украинец не сумел найти ключи к воротам соперника и продолжил свою безголевую серию до семи матчей. От WhoScored он получил 6.6 баллов.

Оценки матча Жирона – Осасуна от WhoScored

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WhoScored Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона - Осасуна оценки лучший игрок
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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adidas777
Геть не згодний, що у Довбика найнижча оцінка!  Виграв багато єдиноборств, заробив на собі жовту для суперника.Мав убойний момент, де воротар Осасуни просто зробив диво! 
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