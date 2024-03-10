У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
Виктор стал лучшим игроком поединка
В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Осасуна».
Игра прошла на стадионе Монтиливи, который находится в Жироне. Хозяева победили 2:0.
В стартовом составе «Жироны» вышли Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Цыганков отметился очередным результативным действием, на 13-й минуте он отдал передачу на открывшего счет в матче Португеса. На 64-й минуте Виктор получил повреждение и покинул поле. За свое выступление Цыганков был признан лучшим героем матча статистическим порталом WhoScored и получил оценку 8.1.
Артем Довбик провел на поле 80 минут. Украинец не сумел найти ключи к воротам соперника и продолжил свою безголевую серию до семи матчей. От WhoScored он получил 6.6 баллов.
Оценки матча Жирона – Осасуна от WhoScored
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