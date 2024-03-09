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  4. Покупка Кравца обошлась Полесью в 1 млн евро – Transfermarkt
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 22:25 |
858
3

Покупка Кравца обошлась Полесью в 1 млн евро – Transfermarkt

26-летний защитник оформил контракт с клубом из Житомира на 2,5 года

09 марта 2024, 22:25 |
858
3
Покупка Кравца обошлась Полесью в 1 млн евро – Transfermarkt
polissyafc.com

Сегодня между двумя клубами украинской Премьер-лиги – «Днепром-1» и «Полесьем» – состоялся трансфер 26-летнего левого фулбека Василия Кравца.

Футболист оформил с клубом из Житомира контракт до лета 2026 года, а финансовые подробности сделки стороны предпочли не разглашать.

По информации портала Transfermarkt, покупка Кравца обошлась «Полесью» в 1 миллион евро.

transfermarkt.com

Примечательно, что полгода назад Кравец перешел в «Днепр-1» из «Ворсклы» за 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Кравец сыграл 15 поединков в УПЛ, не отличившись в них результативными действиями.

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Василий Кравец Днепр-1 Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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Комментарии 3
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Gargantua
его контракт пренадлежит Смалийчуку. Ворскла его не выкупила и Днепр похоже тоже.
Если Полесье его купило, то лимон ушел Смалийчуку.
нормально так прибарахлился Апельсин.
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