Покупка Кравца обошлась Полесью в 1 млн евро – Transfermarkt

Сегодня между двумя клубами украинской Премьер-лиги – «Днепром-1» и «Полесьем» – состоялся трансфер 26-летнего левого фулбека Василия Кравца.

Футболист оформил с клубом из Житомира контракт до лета 2026 года, а финансовые подробности сделки стороны предпочли не разглашать.

По информации портала Transfermarkt, покупка Кравца обошлась «Полесью» в 1 миллион евро.

transfermarkt.com

Примечательно, что полгода назад Кравец перешел в «Днепр-1» из «Ворсклы» за 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Кравец сыграл 15 поединков в УПЛ, не отличившись в них результативными действиями.