Покупка Кравца обошлась Полесью в 1 млн евро – Transfermarkt
26-летний защитник оформил контракт с клубом из Житомира на 2,5 года
Сегодня между двумя клубами украинской Премьер-лиги – «Днепром-1» и «Полесьем» – состоялся трансфер 26-летнего левого фулбека Василия Кравца.
Футболист оформил с клубом из Житомира контракт до лета 2026 года, а финансовые подробности сделки стороны предпочли не разглашать.
По информации портала Transfermarkt, покупка Кравца обошлась «Полесью» в 1 миллион евро.
Примечательно, что полгода назад Кравец перешел в «Днепр-1» из «Ворсклы» за 800 тысяч евро.
В текущем сезоне Кравец сыграл 15 поединков в УПЛ, не отличившись в них результативными действиями.
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