Артета высказался о матче АПЛ, в котором Зинченко вернулся после травмы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 28-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1). В этом поединке на поле вернулся фулбек Александр Зинченко, который отсутствовал пять матчей из-за травмы.

«Это был отличный матч. По всей видимости, нам пришлось постараться и заслужить право на победу. Я очень доволен тем, как мы преодолели трудности. Если вы хотите быть на высоте, вы должны выиграть такие поединки.

Гол, который мы пропустили, осложнил нам жизнь сегодня и это для нас был вызов, но мы были настойчивыми и решительными.

Ошибка Аарона Рэмсдейла? Ошибки – это часть футбола, главное, что мы выиграли матч. Нас сегодня хорошо поддерживали болельщики, мы играем ради них. Сейчас у команды феноменальное желание побеждать», – сказал Артета.

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ и опережает «Ливерпуль» на одно очко и «Ман Сити» на два, свой матч они проведут завтра в 17:45.