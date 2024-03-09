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Англия
09 марта 2024, 23:00 | Обновлено 09 марта 2024, 23:49
653
0

Артета высказался о матче АПЛ, в котором Зинченко вернулся после травмы

«Канониры» победили «Брентфорд» со счетом 2:1

09 марта 2024, 23:00 | Обновлено 09 марта 2024, 23:49
653
0
Артета высказался о матче АПЛ, в котором Зинченко вернулся после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч 28-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1). В этом поединке на поле вернулся фулбек Александр Зинченко, который отсутствовал пять матчей из-за травмы.

«Это был отличный матч. По всей видимости, нам пришлось постараться и заслужить право на победу. Я очень доволен тем, как мы преодолели трудности. Если вы хотите быть на высоте, вы должны выиграть такие поединки.

Гол, который мы пропустили, осложнил нам жизнь сегодня и это для нас был вызов, но мы были настойчивыми и решительными.

Ошибка Аарона Рэмсдейла? Ошибки – это часть футбола, главное, что мы выиграли матч. Нас сегодня хорошо поддерживали болельщики, мы играем ради них. Сейчас у команды феноменальное желание побеждать», – сказал Артета.

«Арсенал» возглавил турнирную таблицу АПЛ и опережает «Ливерпуль» на одно очко и «Ман Сити» на два, свой матч они проведут завтра в 17:45.

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Источник Sky Sports
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