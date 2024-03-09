Таллес КОСТА: «Эмоции игроков Полесья не слишком позитивны»

Полузащитник житомирского «Полесья» Таллес Коста прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 20-го тура УПЛ.

«Эмоции сейчас не слишком положительные. Но сейчас на «Полесье» большинство соперников настраивается с двойной энергией. Вместе с тем я хочу сказать, что у нас достаточно квалифицированные игроки и что самое важное – эти последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся. Здесь очень важна психология.

То, что происходит на тренировках и то, что, например, происходило в раздевалке в перерыве – это полная взаимоподдержка. Единственное – не хватает результата. Но с таким настроем и таким отношением друг к другу, такой повторюсь поддержкой – мы чувствуем себя одним целым. И мы изменим эту ситуацию, мы способны ее изменить. А футбол таков, что от психологии и менталитета игроков в таких сложных ситуациях очень многое зависит».