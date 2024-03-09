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  4. Таллес КОСТА: «Эмоции игроков Полесья не слишком позитивны»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 21:43 |
126
0

Таллес КОСТА: «Эмоции игроков Полесья не слишком позитивны»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Александрии»

09 марта 2024, 21:43 |
126
0
Таллес КОСТА: «Эмоции игроков Полесья не слишком позитивны»
ФК Полесье. Таллес Коста

Полузащитник житомирского «Полесья» Таллес Коста прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 20-го тура УПЛ.

«Эмоции сейчас не слишком положительные. Но сейчас на «Полесье» большинство соперников настраивается с двойной энергией. Вместе с тем я хочу сказать, что у нас достаточно квалифицированные игроки и что самое важное – эти последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся. Здесь очень важна психология.

То, что происходит на тренировках и то, что, например, происходило в раздевалке в перерыве – это полная взаимоподдержка. Единственное – не хватает результата. Но с таким настроем и таким отношением друг к другу, такой повторюсь поддержкой – мы чувствуем себя одним целым. И мы изменим эту ситуацию, мы способны ее изменить. А футбол таков, что от психологии и менталитета игроков в таких сложных ситуациях очень многое зависит».

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Источник ФК Полесье
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