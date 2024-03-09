Как сыграли украинцы? Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч АПЛ

Сегодня, 9 марта 2024 года, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Брентфордом». Победу со счетом 2:1 одержала команда хозяев.

На 79-й минуте сегодня появился на поле фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который восстановился от травмы, из-за которой пропустил пять матчей. Минутой ранее на поле появился еще один украинец – Егор Ярмолюк, который начал матч на скамейке запасных «Брентфорда».

Выступление Александра авторитетный статистический портал оценил в 6.1 баллов, а Ярмолюку поставили чуть более низкую оценку – 5.9.

Лучший игроком встречи признали полузащитника «канониров» Деклана Райса, который забил первый гол в матче и получил оценку 8.1.