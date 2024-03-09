Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла составила компанию Динамо и Шахтеру
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 21:03 | Обновлено 09 марта 2024, 21:19
756
0

Ворскла составила компанию Динамо и Шахтеру

Полтавчане провели 800-й матч в чемпионатах Украины

09 марта 2024, 21:03 | Обновлено 09 марта 2024, 21:19
756
0
Ворскла составила компанию Динамо и Шахтеру
ФК Ворскла

Матч 20-го тура против «Черноморца» (1:0) стал 800-м для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 3-й командой элитного дивизиона после «Динамо» и «Шахтера», достигшей этого рубежа. 277 встреч бело-зеленые выиграли, 216 завершили вничью, 307 проиграли, 881 мяч забили, 954 пропустили.

Наибольшее количество игр провели за «Ворсклу» Владимир Чеснаков – 353, Арменд Даллку – 292 и Игорь Пердута – 263. А список лучших бомбардиров полтавчан возглавляют Ахмед Янузи – 28 голов, Владислав Кулач и Руслан Степанюк – по 27.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Ворсклы в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Тренер Ворсклы

Соперник

Счет

1-й

20.07.1996

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

Прикарпатье (г)

2:0

100-й

29.08.1999

Анатолий КОНЬКОВ

ЦСКА (г)

1:1

200-й

01.06.2003

Андрей БАЛЬ

Днепр (д)

2:0

300-й

02.10.2006

Виктор НОСОВ

Черноморец (г)

0:2

400-й

19.03.2010

Николай ПАВЛОВ

Таврия (д)

0:1

500-й

26.05.2013

Сергей СВИСТУН

Говерла (д)

3:0

600-й

05.03.2017

Василий САЧКО

Заря (д)

1:2

700-й

31.05.2020

Юрий МАКСИМОВ

Львов (д)

1:1

800-й

09.03.2024

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Черноморец (г)

1:0
По теме:
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Не знаю, заслуживали ли победный гол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Какой реванш? Я отвечаю на вопросы по игре»
Черноморец – Ворскла – 0:1. Как Бацула гостям победу принес. Видеообзор
цифры и факты Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Футбол | 09 марта 2024, 16:03 11
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме

У бывшего игрока «Динамо» была депрессия

Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге
Футбол | 09 марта 2024, 20:12 0
Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге
Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге

Украинец вышел в стартовом составе «летучих мышей» и сыграл 71 минуту

Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Бокс | 09.03.2024, 02:05
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Бокс | 09.03.2024, 02:37
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Бокс | 09.03.2024, 04:52
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
Нганну оригинально оценил свое поражение в бою с Джошуа
09.03.2024, 08:13
Бокс
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
ФОТО. Жена лидера Шахтера снялась в горячей фотосессии для бренда Guess
09.03.2024, 11:15 7
Футбол
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
09.03.2024, 05:35
Бокс
Список Реброва: вопросов практически нет
Список Реброва: вопросов практически нет
09.03.2024, 06:05 13
Футбол
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
09.03.2024, 06:35 5
Бокс
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Украинский супертяж победой открыл андеркард Джошуа – Нганну
08.03.2024, 18:11
Бокс
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
09.03.2024, 00:05 4
Футбол
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
Ребров объяснил, почему вызвал в сборную Зинченко
08.03.2024, 15:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем