Ворскла составила компанию Динамо и Шахтеру
Полтавчане провели 800-й матч в чемпионатах Украины
Матч 20-го тура против «Черноморца» (1:0) стал 800-м для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 3-й командой элитного дивизиона после «Динамо» и «Шахтера», достигшей этого рубежа. 277 встреч бело-зеленые выиграли, 216 завершили вничью, 307 проиграли, 881 мяч забили, 954 пропустили.
Наибольшее количество игр провели за «Ворсклу» Владимир Чеснаков – 353, Арменд Даллку – 292 и Игорь Пердута – 263. А список лучших бомбардиров полтавчан возглавляют Ахмед Янузи – 28 голов, Владислав Кулач и Руслан Степанюк – по 27.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Ворсклы в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Тренер Ворсклы
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
20.07.1996
|
Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ
|
Прикарпатье (г)
|
2:0
|
100-й
|
29.08.1999
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
200-й
|
01.06.2003
|
Андрей БАЛЬ
|
Днепр (д)
|
2:0
|
300-й
|
02.10.2006
|
Виктор НОСОВ
|
Черноморец (г)
|
0:2
|
400-й
|
19.03.2010
|
Николай ПАВЛОВ
|
Таврия (д)
|
0:1
|
500-й
|
26.05.2013
|
Сергей СВИСТУН
|
Говерла (д)
|
3:0
|
600-й
|
05.03.2017
|
Василий САЧКО
|
Заря (д)
|
1:2
|
700-й
|
31.05.2020
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Львов (д)
|
1:1
|
800-й
|
09.03.2024
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Черноморец (г)
|
1:0
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