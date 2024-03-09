Ворскла составила компанию Динамо и Шахтеру

Матч 20-го тура против «Черноморца» (1:0) стал 800-м для «Ворсклы» в чемпионатах Украины. Полтавчане стали 3-й командой элитного дивизиона после «Динамо» и «Шахтера», достигшей этого рубежа. 277 встреч бело-зеленые выиграли, 216 завершили вничью, 307 проиграли, 881 мяч забили, 954 пропустили.

Наибольшее количество игр провели за «Ворсклу» Владимир Чеснаков – 353, Арменд Даллку – 292 и Игорь Пердута – 263. А список лучших бомбардиров полтавчан возглавляют Ахмед Янузи – 28 голов, Владислав Кулач и Руслан Степанюк – по 27.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Ворсклы в чемпионатах Украины