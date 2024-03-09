Интер остановил Болонью. Миланцы одержали тринадцатую победу подряд

Сегодня, 9 марта, проходят матчи 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лидер чемпионата миланский «Интер» сумел прервать победную серию «Болоньи», которая насчитывала шесть матчей. Автором единственного гола в матче стал Ян-Аурель Биссек. Победная серия «Интера» во всех турнирах насчитывает впечатляющие тринадцать игр.

Три очка также на свой счет сегодня записали «Сассуоло» и «Кальяри».

Серия А. 28-й тур, 9 марта.

Болонья – Интер – 0:1

Гол: Янн-Аурель Биссек, 37.

Болонья: Скорупски, Пош, Лукуми, Бекема, Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Моро, 69), Фергюсон, Одгор (Орсолини, 79), Зиркзее (Кастро, 79), Салемакерс (Ндойе, 74).



Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Биссек, Карлос Аугусто (Думфрис, 46), Мхитарян (Фраттези, 61), Чалханоглу (Аслани, 61), Барелла (Классен, 80), Санчес, Тюрам (Арнаутович, 66).

Кальяри – Салернитана – 4:2

Голы: Лападула, 12, Гаэтано, 40, Шомуродов, 51, 76 – Костанос, 56, Маджоре, 58.

Сассуоло – Фрозиноне – 1:0

Гол: Торстведт, 58.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А