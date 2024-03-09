Интер остановил Болонью. Миланцы одержали тринадцатую победу подряд
Автором единственного гола в матче стал Ян-Аурель Биссек
Сегодня, 9 марта, проходят матчи 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Лидер чемпионата миланский «Интер» сумел прервать победную серию «Болоньи», которая насчитывала шесть матчей. Автором единственного гола в матче стал Ян-Аурель Биссек. Победная серия «Интера» во всех турнирах насчитывает впечатляющие тринадцать игр.
Три очка также на свой счет сегодня записали «Сассуоло» и «Кальяри».
Серия А. 28-й тур, 9 марта.
Болонья – Интер – 0:1
Гол: Янн-Аурель Биссек, 37.
Болонья: Скорупски, Пош, Лукуми, Бекема, Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Моро, 69), Фергюсон, Одгор (Орсолини, 79), Зиркзее (Кастро, 79), Салемакерс (Ндойе, 74).
Интер: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Биссек, Карлос Аугусто (Думфрис, 46), Мхитарян (Фраттези, 61), Чалханоглу (Аслани, 61), Барелла (Классен, 80), Санчес, Тюрам (Арнаутович, 66).
Кальяри – Салернитана – 4:2
Голы: Лападула, 12, Гаэтано, 40, Шомуродов, 51, 76 – Костанос, 56, Маджоре, 58.
Сассуоло – Фрозиноне – 1:0
Гол: Торстведт, 58.
Altri 3️⃣ punti per noi 🔥🔝— Inter (@Inter) March 9, 2024
Bravissimi ragazzi 👏#ForzaInter #BolognaInter pic.twitter.com/ceYxQyoU0J
События матча
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