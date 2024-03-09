Стала известна оценка Забарного за камбэк в матче с Шеффилд Юнайтед

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Хозяева сумели отыграться с 0:2 и свести матч к ничьей.

Защитник «вишен» Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За свою игру украинец получил от статистического портала WhoScored оценку 6.7 баллов.

Героем игры стал защитник «Шеффилда» Джек Робинсон, отличившийся в этом матче голом и получивший от WhoScored самую высокую оценку – 8.1.



Оценки матча «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед» от WhoScored