Тренер Валенсии расхвалил Яремчука после победного матча в Ла Лиге

В субботу, 9 марта, состоялся матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Валенсия» и «Хетафе». Победу добыли хозяева со счетом 1:0.

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха высоко оценил игру нападающего Романа Яремчука, который сегодня вышел в старте и отыграл 71 минуту.

«Яремчук много сегодня работал. Он постоянно оказывал давление на защитников соперника. Украинец сегодня приложил максимум усилий, его преданность работе не вызывает сомнений. В матче было много положительных моментов, команда хорошо сегодня сыграла и заслужила победу», – рассказал Бараха.

Яремчук провел в этом сезоне за «Валенсию» 19 матчей в Ла Лиге и забил три гола.