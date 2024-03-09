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09.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 19:48 |
307
0

Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Не знаю, заслуживали ли победный гол»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Черноморцем»

09 марта 2024, 19:48 |
307
0
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Не знаю, заслуживали ли победный гол»
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.

– Какие Ваши впечатления от матча?

– Игра была очень напряженной, более эмоциональная. Мы знали, как играет «Черноморец» – прессинг на чужой половине поля, очень интенсивная игра. Мы к этому готовились. Так оно и получилось на поле.

Думаю, игра нам давалась. Может, где-то просели в середине второго тайма. «Черноморец» имел несколько опасных моментов. А так вообще мы контролировали игру. Были очень хорошие моменты у ворот «Черноморца», которые мы могли использовать. Не знаю, заслуживали ли победный гол, но пусть это будет для нас аванс. Эта победа очень важна для уверенности нашей команды, потому что в предыдущих двух матчах мы больше играли на эмоциях – это нам мешало. Победы приносят уверенность. Больше будем обращать внимание на качество игры и готовиться к другим матчам.

Благодаря победе «Ворскла» имеет 29 очков в 20 турах УПЛ, что позволяет команде занимать 7-е место в турнирной таблице.

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Источник УПЛ-ТВ
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