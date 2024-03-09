Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Не знаю, заслуживали ли победный гол»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Сергей Долганский прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ.

– Какие Ваши впечатления от матча?

– Игра была очень напряженной, более эмоциональная. Мы знали, как играет «Черноморец» – прессинг на чужой половине поля, очень интенсивная игра. Мы к этому готовились. Так оно и получилось на поле.

Думаю, игра нам давалась. Может, где-то просели в середине второго тайма. «Черноморец» имел несколько опасных моментов. А так вообще мы контролировали игру. Были очень хорошие моменты у ворот «Черноморца», которые мы могли использовать. Не знаю, заслуживали ли победный гол, но пусть это будет для нас аванс. Эта победа очень важна для уверенности нашей команды, потому что в предыдущих двух матчах мы больше играли на эмоциях – это нам мешало. Победы приносят уверенность. Больше будем обращать внимание на качество игры и готовиться к другим матчам.

Благодаря победе «Ворскла» имеет 29 очков в 20 турах УПЛ, что позволяет команде занимать 7-е место в турнирной таблице.