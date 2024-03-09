Роман ДИДЫК: «Рух хорошо действовало против Днепра-1»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«Вторую игру подряд мы играем «на ноль» и это – хороший результат. «Рух» хорошо сегодня действовал против «Днепра-1», заслуженно победил и у нас есть все шансы побороться за свою мечту.

Быстрый мяч нам очень помог, ведь дальше днепрянам приходилось раскрываться, а мы искали свои шансы в контратаках. В целом «Рух» продемонстрировал больше желания победить.

У нас прекрасная атмосфера в команде. Все довольны как результатом, так и тем, как мы играем и нашим положением в турнирной таблице. Надеемся, что мы продолжим регулярно набирать очки и получать положительные результаты».