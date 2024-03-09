Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДИДЫК: «Рух хорошо действовало против Днепра-1»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 18:16 |
134
0

Роман ДИДЫК: «Рух хорошо действовало против Днепра-1»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Днепром-1»

09 марта 2024, 18:16 |
134
0
Роман ДИДЫК: «Рух хорошо действовало против Днепра-1»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал победу над «Днепром-1» (1:0) в матче 20-го тура УПЛ:

«Вторую игру подряд мы играем «на ноль» и это – хороший результат. «Рух» хорошо сегодня действовал против «Днепра-1», заслуженно победил и у нас есть все шансы побороться за свою мечту.

Быстрый мяч нам очень помог, ведь дальше днепрянам приходилось раскрываться, а мы искали свои шансы в контратаках. В целом «Рух» продемонстрировал больше желания победить.

У нас прекрасная атмосфера в команде. Все довольны как результатом, так и тем, как мы играем и нашим положением в турнирной таблице. Надеемся, что мы продолжим регулярно набирать очки и получать положительные результаты».

По теме:
Черноморец – Ворскла – 0:1. Как Бацула гостям победу принес. Видеообзор
ИВАЩЕНКО: «Игроки Оболони способны конкурировать с командами топ-5 УПЛ»
Ротань по-хорошему шокирует. Александрия одолела Полесье
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Днепр-1 - Рух Роман Дидык
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Бокс | 09 марта 2024, 05:35 0
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя
Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Два нокдауна и поражение. Видеообзор боя

По итогам 12 раундов два из трех судей отдали предпочтение Паркеру

ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
Бокс | 09 марта 2024, 11:02 7
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»
ДЖОШУА: «Нганну победил Фьюри. Прямо сейчас я должен быть чемпионом мира»

Энтони высказался о своем последнем поединке

Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
Футбол | 09.03.2024, 18:42
Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
Восемь голов. Бавария уничтожила Майнц и приблизилась к Байеру
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
Бокс | 09.03.2024, 09:28
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
ФОТО. Лицо и реакция Фьюри на нокаут Джошуа в поединке с Нганну
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Бокс | 09.03.2024, 02:05
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Джозеф Паркер, побывав дважды в нокдауне, выиграл у Чжана Чжилея пояс WBO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список Реброва: вопросов практически нет
Список Реброва: вопросов практически нет
09.03.2024, 06:05 12
Футбол
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
ФОТО. Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Как это было. Лучшие мгновения боя
09.03.2024, 05:55
Бокс
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 224
Футбол
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
07.03.2024, 19:09 18
Футбол
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
Клуб АПЛ намерен сформировать украинский дуэт. Нацелились на звезду Жироны
09.03.2024, 00:05 4
Футбол
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Джима – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
09.03.2024, 01:15 6
Биатлон
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
Йовичевич заставил Аль-Наср с Роналду попрощаться с мечтами о чемпионстве
07.03.2024, 21:37
Футбол
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
Нокаутный хаос. Джошуа финишировал Нганну во втором раунде
09.03.2024, 02:37 44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем